مهرجان "المخلل والثقافة" يختتم فعاليته اليوم في أنقرة

يختتم، اليوم الأحد، فعاليات اليوم الأخير من مهرجان "المخلل والثقافة" في قضاء تشوبوق في العاصمة التركية أنقرة، وسط إقبال كبير من الزوار.

ويشهد المهرجان، الذي انطلق بنسخته الـ 15 الخميس الماضي، عرض أنواع مختلفة من المخللات، والمأكولات التقليدية التي تشتهر بها المنطقة.

وزار المهرجان، والي أنقرة واصب شاهين رفقة عقيلته شيماء، حيث تفقد أجنحة المهرجان وتلقى معلومات من رئيس بلدية تشوبوق باقي دميرباش حول الفعالية.

وشهد المهرجان الذي تتخلله أنشطة ثقافية وفنية مختلفة، إقبالاً كبيراً من المواطنين، كما زاره شخصيات سياسية وموظفون كبار في الدولة.