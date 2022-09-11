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مهرجان "المخلل والثقافة" يختتم فعاليته اليوم في أنقرة

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 11.09.2022 15:26
آخر تحديث في 11.09.2022 15:27
يشهد مهرجان المخلل والثقافة بقضاء تشوبوق في أنقرة عرض أنواع مختلفة من المخللات والمأكولات التقليدية التي تشتهر بها المنطقة الأناضول يشهد مهرجان "المخلل والثقافة" بقضاء تشوبوق في أنقرة عرض أنواع مختلفة من المخللات والمأكولات التقليدية التي تشتهر بها المنطقة (الأناضول)

يختتم، اليوم الأحد، فعاليات اليوم الأخير من مهرجان "المخلل والثقافة" في قضاء تشوبوق في العاصمة التركية أنقرة، وسط إقبال كبير من الزوار.

ويشهد المهرجان، الذي انطلق بنسخته الـ 15 الخميس الماضي، عرض أنواع مختلفة من المخللات، والمأكولات التقليدية التي تشتهر بها المنطقة.

وزار المهرجان، والي أنقرة واصب شاهين رفقة عقيلته شيماء، حيث تفقد أجنحة المهرجان وتلقى معلومات من رئيس بلدية تشوبوق باقي دميرباش حول الفعالية.

وشهد المهرجان الذي تتخلله أنشطة ثقافية وفنية مختلفة، إقبالاً كبيراً من المواطنين، كما زاره شخصيات سياسية وموظفون كبار في الدولة.

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