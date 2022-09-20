لأول مرة في تركيا.. يوسف إسلام يحيي حفلين غنائيين الشهر المقبل

يحيي المغني الملتزم يوسف إسلام المعروف أيضاً باسم كات ستيفنز، حفلين غنائيين يمثلان عرضه الأول في تركيا في كل من إسطنبول وأنقرة كجزء من مهرجان طريق بيوغلو الثقافي ومهرجان طريق باشكنت الثقافي، الشهر المقبل.

وسيقام عرض إسلام الأول في إسطنبول في قاعة أوبرا "AKM تورك تيليكوم" في 19 أكتوبر/تشرين الأول، ثم سيتوجه الفنان إلى العاصمة أنقرة لتقديم العروض في 23 أكتوبر/تشرين الأول.

وفي تغريدة له على تويتر قال إسلام: "أنا أبتسم حين أفكر في الأشياء الجيدة التي ستأتي، وأعلن عن أول عروضي على الإطلاق في #تركيا".

ومن المقرر أن تذهب عائدات هذه الحفلات الموسيقية إلى منظمة "قطار السلام" الخيرية الإسلامية، التي تهدف إلى إطعام الناس في جميع أنحاء العالم.

وكان يوسف إسلام حصل في مارس/آذار من هذا العام، على جائزة الإحسان الدولية التي نظمتها الرئاسة التركية للشؤون الدينية عن مشروع "قطار السلام" الذي أطلق عليه اسم أغنيته عام 1971. ويتضمن شعار العمل الخيري لمؤسسة يوسف إسلام "قطار السلام" مساعدات غذائية للمجتمعات المحرومة في جميع أنحاء العالم، وتوفير المياه الصالحة للشرب وبناء ملاعب للأطفال في إفريقيا، وغيرها من الأعمال الخيرية الأخرى.

ويقول منظمو الجائزة إن إسلام لامس قلوب المسلمين وغير المسلمين "بموقفه كمخلص حقيقي" و"أفعاله" التي تعود بالنفع على عموم البشرية. كما تم الاعتراف بإسلام لمساهمته في مسجد كامبريدج، أول مسجد صديق للبيئة في أوروبا والذي يقع في المدينة الإنجليزية التي تحمل نفس الاسم. وأرسل إسلام الذي لم يتمكن من حضور الحفل شخصياً رسالة فيديو شكر فيها الرئيس أردوغان على أعمال تركيا الخيرية وقيادة المسلمين في جميع أنحاء العالم.

يذكر أن يوسف إسلام المولود في ستيفن جورجيو في المملكة المتحدة قبل 70 عاماً، اعتنق الإسلام عام 1977 بعد صراعٍ مع الموت عندما كاد أن يغرق في المحيط الهادئ أثناء السباحة قبالة شاطئ ماليبو.

وقد كرس مسيرته الفنية والمهنية من أجل الأعمال الخيرية، وخاصة في المجتمعات الإسلامية في جميع أنحاء العالم.

وانطلقت مسيرة إسلام الموسيقية في الستينيات، حيث تعلم العزف على البيانو في سن مبكرة. وعندما كان عمره 15 عاماً، بدأ العزف على الغيتار وبدأ في كتابة الأغاني.