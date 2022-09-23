انطلاق فعاليات مهرجان القهوة بالعاصمة التركية أنقرة

انطلق مهرجان القهوة، اليوم الجمعة، في العاصمة التركية أنقرة بنسخته الثامنة، بمشاركة 110 شركات محلية وأجنبية.

ويستمر المهرجان في مركز "بيلكنت سنتر" للتسوق 3 أيام، ويتيح لعشاق القهوة تذوق أنواع مختلفة.

من جهتها قالت مديرة المهرجان، بورجو بوزكايا شنر، إن 110 شركات تشارك في المهرجان.

وأشارت إلى مشاركة شركات من بلدان تشتهر بزراعة البن مثل البيرو واندونيسيا، إضافة إلى الشركات التركية.

وأوضحت أن المهرجان سيتخلله حفلات موسيقية وورش عمل وندوات.

بدوره كشف المشارك من مدينة مرسين التركية، مصطفى جلنك، السر الكامن في إعداد قهوة طيبة.

وأوضح أن نقاوة المياه ودرجة حموضتها تلعبان دورا هاما في مذاق القهوة إلى جانب نوعية البن المستخدم.

ومن بين النكهات الملفتة في المهرجان، "قهوة الحمص" التي يصنعها مجاهد تشلبي، الذي يعمل منذ سنوات في إعداد أنواع القهوة التقليدية في قلعة أنقرة.

وأوضح تشلبي أن قهوة الحمص ابتكرها قرويون في ولاية تشاناق قلعة إبان الحرب العالمية الأولى، إثر تعذر حصولهم على البن.