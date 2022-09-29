لعشاق التخييم.. موعدكم مع مهرجان إسطنبول الثاني للكرفانات 2022

تستضيف منطقة كيليوس السياحية على البحر الأسود نهاية هذا الأسبوع مهرجان إسطنبول للكرفانات "مدرسة الحياة في الطبيعة" الثاني وشعاره "وداعا للصيف"، وسيكون ملتقى لعشاق التخييم وحياة الأكواخ.

ويشمل المهرجان ندوات وورش عمل وأنشطة رياضية، بالإضافة إلى عرض مجموعة متنوعة من المنازل المتنقلة.

ومن المتوقع أن يستضيف المهرجان ما يقرب من 200 عربة كرفان وأكثر من 2000 زائر.

ويقام المهرجان في ضاحية المنتجع الساحلية كيليوس، على مساحة 400 فدان، وهي عبارة عن مخيم ضخم ومعرض للكرفانات ومركز ترفيهي في الهواء الطلق تقع مباشرة حيث تلتقي الغابة بشاطئ البحر الأسود.

ولفتت منظمة "لايف سكول" أن المهرجان سيتضمن تدريبات وأنشطة تناسب جميع الفئات العمرية، وتواصل جهودها لتعزيز ثقافة القوافل التي أصبحت منتشرة في العالم.

وسيشارك عدد محدود من عربات الكرفان، ولن يتمكن أصحاب الكرفان من دخول منطقة المهرجان إلا بتذكرة خاصة، وفي حالة رغبة الزوار تجربة حياة الكرفان يمكنهم ذلك عن طريق استئجار إحدى الكرفانات إذا أرادوا البقاء لليلة واحدة أو أكثر.

ويمكن الوصول إلى موقع المهرجان باستخدام وسائط النقل العام من محطة مترو حجي عثمان Hacıosman.

ويضم المهرجان ممثلين عن منظمات وأصحاب الأكواخ ومعسكرات التخييم، وستكون هناك أنشطة لتسلق الصخور.

في الوقت نفسه، ستتم جميع هذه الأنشطة في وقت واحد مع برنامج كامل من الأنشطة الرياضية والندوات وورش العمل والمسابقات وحفلات الشاطئ التي ستقام في منطقة المهرجان.

وسيتعرف الزوار على العديد من العلامات التجارية الرائدة في مجال القوافل في تركيا، مثل Agus Caravan وAvis Caravan وCraftolia وD&R وGratis وHonda Motorcycle وNorth Face وOrcamp وTurtle Tiny House والعديد من العلامات التجارية المشهورة الأخرى.