بمشاركة أكثر من 250 دار.. إسطنبول تستضيف معرض الكتاب العربي

ستستضيف مدينة إسطنبول التركية في الأول من أكتوبر المقبل فعاليات المعرض الدولي للكتاب العربي في نسخته السابعة تحت شعار "عالم بلا حدود"، في حدث يعد الأكبر من نوعه من حيث الاهتمام بالكتاب العربي خارج البلدان العربية، وفق المنظمين.

وينظم المعرض بالتنسيق مع اتحاد وجمعية الناشرين الأتراك، وبرعاية غرفة إسطنبول التجارية ووزارة الثقافة التركية وولاية إسطنبول.

يعد المعرض "الحدث الثقافي الأضخم عربيا" وأكبر معرض للكتاب العربي خارج جغرافيا العالم العربي، حيث سيستمر يستمر 9 أيام بمشاركة أكثر من 250 دار نشر تمثل 29 دولة.

ويحوي المعرض في نسخته السابعة، أكثر من 15 ألف عنوان، إضافة إلى فعاليات ثقافية متنوعة من محاضرات وندوات فكرية وحفلات توقيع كتب وأمسيات شعرية ونشاطات فنية متنوعة.

وبحسب رئيس الجمعية الدولية لناشري الكتاب العربي مهدي الجميلي، في مؤتمر صحفي بإسطنبول قبل أيام، فإن المعرض يعد "أكبر من فكرة تسويق كتاب وحسب، بل هو جسر للتواصل بين العرب والأتراك، وبين العرب أنفسهم".

وأضاف: "في تركيا أكثر من 80 ناشرا للكتاب العربي ضمن الجمعية وناشرون آخرون خارجها، وفي معرض إسطنبول السابق دخلت كمية كبيرة من الكتب، بيع منها ما يعادل مبيعات أكثر من دولة عربية في معارضها للكتب".

وسيشارك في المعرض دول من خارج العالم العربي مثل دول البلقان ووسط آسيا ما يؤكد على أهمية اللغة العربية على المستوى الإقليمي والعالمي.

وستقام في المعرض 100 محاضرة وفعالية تشمل مواضيع متنوعة في الأدب والثقافة والسياسة والاقتصاد يلقيها محاضرون من أكثر من 15 دولة، والجامعات التركية ممثلة باتحادات الطلبة، تشارك في المعرض بمشاريع تشمل ورشات فينة وخدمات للطلاب الجدد تحت اسم نادي الجامعات".

ويحتوي برنامج المعرض ركنا خاصا للأطفال يحمل اسم "نادي الفرح"، وركنا للأنشطة العلمية للشباب، وآخر للخط العربي، وأقساما مختلفة للأنشطة والفعاليات وحقوق الملكية والمؤسسات التعليمية والمؤسسات الإعلامية، إضافة إلى قسم المحاضرات والندوات.

كما يضم زاوية مخصصة للغتين العربية والتركية لغير الناطقين بهما، وقسم المدارس الدولية، وقسم الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني.

وقال المنسق العام للمعرض محمد أغير أقجة قال في تصريح لوكالات إخبارية، "نهدف هذه السنة إلى توسيع دائرة المشاركات من الدول غير العربية لدور النشر التي تهتم بالكتاب العربي وحتى على مستوى المؤسسات والجهات الأكاديمية والعلمية التي تهتم بالكتاب العربي وتُعنى بالثقافة العربية".

وأضاف "بسبب الجاليات العربية الكثيرة والمتزايدة في اسطنبول وتركيا، نسعى إلى الانفتاح من تركيا على العالم وايصال الكتاب العربي والكتاب الديني للجاليات العربية المقيمة في تركيا ومختلف دول العالم غير العربي، ولاسيما وأن تركيا تتوفر على مقومات صناعة الكتاب والنشر والتوزيع".

وأكد "هذه السنة فتحت إدارة المعرض قسم لخدمات شحن الكتب من اسطنبول لتسهيل عملية البيع أون لاين ويمكن للزبائن التواصل مع دور النشر عن بعد من خلال صفحات المعرض، وقاعدة البيانات بهدف تسهيل الربط والتواصل بين دور النشر المشاركة والزبائن في مختلف دول العالم".

وفي السياق ذاته صرح رئيس الجمعية الدولية لناشري الكتاب العربي مهدي الجميلي لوكالة الأناضول قائلا، "سجلنا هذه السنة اهتماما كبيرا من وزارة الثقافة التركية التي أنشأت مكتبات عامة تركز على الكتاب المترجم من اللغة التركية إلى اللغة العربية، وهذا من شأنه توطيد العلاقات الثقافية العربية التركية".

وقال المسؤول الإعلامي للمعرض كمال بن جعفر، "لأول مرة في تاريخ معرض اسطنبول الدولي للكتاب العربي يُفتح قسم خاص بالترجمة وبيع حقوق الملكية الفكرية".

وزاد "هذا من شأنه توسيع العلاقات بين الناشرين العرب والأتراك ومن مختلف دول العالم من جهة، ويساعد على نشر الكتاب العربي من جهة ثانية".

وشدد "سيكون هذا الفضاء فرصة للقاء والتفاهم بين الناشرين العرب والأتراك، ولاسيما المهتمين بترجمة الكتاب من التركية إلى العربية والعكس، كما سيكون الفضاء أيضا فرصة للقاء مع الناشطين والفاعلين في الطباعة وصناعة الكتاب".

وتنظيم المعرض بدأ قبل 8 سنوات بمساحة 400 متر فقط ضمن معرض الكتاب التركي، بمشاركة 30 ناشرا وحسب، ولكن مساحة النسخة السابعة تبلغ 10 آلاف متر، بمشاركة أكثر من 28 دولة.