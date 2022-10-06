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الكاتبة الفرنسية أني إرنو تفوز بجائزة نوبل الآداب عن روايتها "السنين"

ديلي صباح ووكالات
ستوكهولم
نشر في 06.10.2022 15:30
كتاب السنين لمؤلفته آني إرنو رويترز كتاب السنين لمؤلفته آني إرنو (رويترز)

فازت المؤلفة الفرنسية آني إرنو Annie Ernaux بجائزة نوبل للآداب للعام 2022، "للشجاعة والبراعة السريرية اللتين تكشف بهما الجذور والاغتراب والقيود الجماعية للذاكرة الشخصية" وفق ما ذكرت لجنة الجائزة.

وقد حازت على الجائزة على روايتها "السنين" Années.

أعلن ماتس مالم، السكرتير الدائم للأكاديمية السويدية، الجائزة ظهر اليوم الخميس في ستوكهولم بالسويد.

وقد بدأ أسبوع من الإعلان عن جائزة نوبل يوم الاثنين مع منح جائزة الطب تكريمًا لعالم كشف أسرار الحمض النووي لإنسان نياندرتال.

فاز ثلاثة علماء معًا بجائزة الفيزياء الثلاثاء لإظهارهم أن الجزيئات الصغيرة يمكنها الاحتفاظ بالاتصال مع بعضها البعض حتى عند فصلها.

كما منحت جائزة الكيمياء يوم الأربعاء لثلاثة علماء طوروا طرقًا لربط الجزيئات التي يمكن استخدامها لتصميم المزيد من الأدوية المستهدفة.

سيتم الإعلان عن جائزة نوبل للسلام لعام 2022 يوم الجمعة وجائزة الاقتصاد في 10 أكتوبر/ تشرين أول.

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