دياربكر تستضيف لأول مرة مهرجان طريق سور الثقافي التركي

لأول مرة في مدينة دياربكر سيقام مهرجان "طريق سور الثقافي" ببرنامج فعاليات متنوعة وبتنظيم من وزارة الثقافة التركية على أن ينطلق يوم 8 أكتوبر/تشرين الأول ويستمر لمدة 9 أيام.

وستقام فعاليات المهرجان الثقافية في مدينة دياربكر، إحدى أهم المدن التركية وموطن العديد من الحضارات القديمة، باعتبارها واحدة من أهم ممثلي مهرجان طريق الثقافي التركي الذي استضاف أكثر من 600 فعالية بمشاركة أكثر من 2000 فنان.

وسيفتتح المهرجان بحفل أوركسترا تقدمه السيمفونية الرئاسية، وتتوالى بعدها حفلات للعديد من الفنانين الأتراك مما سيطرب مسامع البالغين والأطفال.

وستزين فعاليات المهرجان كل نقطة تاريخية في المدينة، من ساحة داغ كابي إلى الكنيسة الكلدانية وحصن الماعز ومنصة القلعة المفتوحة ومسجد كورشونلو وحمام باشا، وستتلون بتفاصيل الجمال الثقافي والفني العريق لتركيا.

ويزخر جدول المهرجان هذا العام بأعمال ثقافية وحفلات فنية ومسرحيات بارزة، و13عرضا نوعيا ورحلات منطاد وعروض سينمائية على شاشات في الهواء الطلق ومعرض للتصوير الفوتوغرافي بالأبيض والأسود إلى معرض للفنون المعاصرة، الذي يمزج بين الحداثة وتاريخ التقاليد وفعاليات في فن الطهو وورش عمل خاصة بالأطفال وأنشطة أدبية أخرى. وستكون جميعها متاحة بشكل مجاني بالكامل.

في الوقت ذاته، ستشهد مدينة دياربكر افتتاح المهرجان السنوي للأفلام القصيرة الذي ينظم للمرة الثانية هذا العام، ضمن فعاليات مهرجان طريق سور الثقافي، لتختتم بعدها فعاليات المهرجان بحفل توزيع للجوائز في السجن التاريخي للمدينة.