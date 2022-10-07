انطلاق مهرجان "نكهة أضنة" للأطعمة التقليدية

بدأ في ولاية أضنة جنوبي تركيا، الجمعة، مهرجان "نكهة أضنة" الدولي بنسخته السادسة، الهادف إلى التعريف بالأطعمة التقليدية، وعلى رأسها "كباب أضنة" الذي تشتهر به المدينة، والذي يستمر لثلاثة أيام.

وينظم المهرجان برعاية ولاية أضنة، بالتعاون مع بلديتها الكبرى والبلديات التابعة لها، في حديقة متحف أضنة.

وقال والي أضنة سليمان ألبان، خلال الافتتاح، إن المهرجان يقدم العديد من أصناف الأطعمة والحلويات والنكهات، ومنها المطبوخة بزيت الزيتون وأطباق اللحوم وأنواع مختلفة من المشروبات.

وأضاف أن المهرجان سيستمر 3 أيام، ويقدم فرصة ثمينة للزوار الوافدين من خارج الولاية للتعرف عن قرب إلى المأكولات الشهية التي تتميز المدينة وعلى رأسها "كباب أضنة".

كما يقدم المهرجان أصنافاً مختلفة من الأطعمة التقليدية الخاصة بولاية أضنة، لا سيما أنواع الكباب والبرك، بالإضافة إلى أنواع من الحلويات والمشروبات التقليدية مثل الشلغم الذي يصنع من "الجزر الأسود".