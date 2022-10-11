متحف القهوة في كابادوكيا يحتفل بمرور 40 عاماً على افتتاحه

احتفل متحف نوشهير للقهوة في كابادوكيا، الاثنين، بمرور 40 عاماً على افتتاحه، وهو أكبر متحف للقهوة في تركيا.

ويستعرض متحف في ولاية نوشهير، أسرار وخبايا القهوة التركية للزوار المحليين والأجانب.

وإلى جانب إسهامه في الترويج للقهوة التركية، يعرض المتحف المستلزمات والأدوات التي كانت مستخدمة في إعدادها منذ القرن السابع عشر الميلادي.

ويقدم المتحف أصنافاً من القهوة التركية وخاصة تلك التي كانت شائعة في الحقبة العثمانية، لزواره في بنائه الحجري بمنطقة "أورغوب".

ويمكن لزوار المتحف معرفة مسار القهوة من البذرة حتى وصولها إلى الفنجان قبل الاحتساء.

ويعتزم القائمون على المتحف افتتاح فرع له في إسطنبول، للمساهمة أكثر في الترويج للقهوة التركية.