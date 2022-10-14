افتتاح معرض "جمال تركيا" في أذربيجان

افتتح معرض صور "جمال تركيا" الخميس، في نخجوان في أذربيجان، الذي يضم صورا فائزة بجوائز مختلفة لجمعية المصورين الصحفيين الأتراك.

وشارك في افتتاح المعرض القنصل التركي في نخجوان محمد أمين كيراز، وعضوة البرلمان الأذربيجاني رئيسة اتحاد الرسامين ألفية هامزاييفا، ومسؤولون محليون، وأكاديميون وفنانون وممثلو وسائل إعلام وطلاب مراسم الافتتاح الذي أقيم في قاعة معارض بهروز كنغرلي بالتعاون بين القنصلية التركية واتحاد رسامي نخجوان.

وبدأت مراسم الافتتاح بوقوف الحاضرين دقيقة صمت على أرواح شهداء تركيا وأذربيجان.

وقال القنصل التركي في كلمة: "إن صور المعرض شاركت في العديد من المعارض في دول مختلفة، وأيضا في منتدى أنطاليا الدبلوماسي في مارس/آذار 2022".

وأعرب عن سعادته بتقديم المعرض لعشاق الفن في نخجوان، ودعا الحضور إلى زيارة تركيا لمشاهدة الأماكن التي التقطت فيها الصور.

وأشار إلى أن يوم 13 أكتوبر/تشرين أول هو الذكرى 101 لتوقيع معاهدة قارص التي ضمنت نخجوان كمنطقة حكم ذاتي في أذربيجان.

ويقدم المعرض 44 صورة فوتوغرافية لـ 36 مصورا، لعشاق الفن لغاية 19 أكتوبر.