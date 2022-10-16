فعاليات غير مسبوقة يشهدها معرض "موصياد إكسبو" المرتقب في إسطنبول

تتواصل التحضيرات لانطلاق معرض "موصياد اكسبو" التجاري بنسخته الـ 19 في إسطنبول، وسط الإعلان عن فعاليات غير مسبوقة سيشهدها المعرض، الذي تنظمه جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين التركية "موصياد".

وقال رئيس "موصياد" محمود أصملي، في مؤتمر صحفي بمقر الجمعية بإسطنبول، إن "موصياد اكسبو" سيشكل نقطة التقاء للوفود الصناعية والتجارية ورجال الأعمال القادمين من مختلف دول العالم.

وأضاف: "هناك مشاركة كبيرة من أوروبا وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستأخذ وفود أذربيجان وروسيا وقطر والسعودية والمغرب وإندونيسيا ونيجيريا وباكستان وإيران والجزائر مكانها في المعرض الذي يعد مركزاً للتجارة العالمية".

وأوضح أن أكثر من 60 وفد مبيعات سيزورون "موصياد اكسبو" بنسخته المرتقبة، مبيناً أنهم يستهدفون تحقيق روابط تجارية بقيمة 5 مليارات دولار خلال المعرض، واصفاً "موصياد اكسبو 2022" بأنه "قلب الدبلوماسية التجارية".

ولفت "أصملي" أن نسخة هذا العام من المعرض المذكور، سيشهد عقد قمة لسفراء دول مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية "D8"، مبيناً أن هذه الخطوة تعد الأولى من نوعها في تاريخ "موصياد اكسبو".

كما أشار إلى أن المعرض سيشهد فعاليات غير مسبوقة، أبرزها عرض مختلف منتجات الصناعات الدفاعية المحلية وفي مقدمتها الطائرة المسيرة "بيرقدار تي بي 2" والمركبة الطائرة "جزري".

وتقام فعاليات "موصياد اكسبو" التجاري بنسخته الـ 19 في الفترة بين 2 و5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، في مدينة "توياب إسطنبول" للمعارض.