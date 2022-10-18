منظمة التعاون الإسلامي تعقد مؤتمر وزراء الإعلام بإسطنبول

تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي يومي 21 و22 أكتوبر 2022، الدورة 12 للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام، تحت عنوان "دورة مناهضة التضليل الإعلامي وظاهرة الإسلاموفوبيا في عصر ما بعد الحقيقة" في مدينة اسطنبول التركية.

ويهدف المؤتمر الذي تستضيفه دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، إلى تطوير وتعزيز التعاون بين الدول الإسلامية في مجال الإعلام والاتصال.

وسيناقش المؤتمر الذي سيحضره وزراء وممثلون رفيعو المستوى من 57 دولة، القضايا التي من شأنها تعزيز التعاون في مجالات الإعلام والاتصال وتبادل المعلومات في العالم الإسلامي.

وسيبحث المؤتمر عدة ملفات أبرزها دور المنظمة في مجال مكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا، وتقديم صورة صحيحة عن الإسلام، بالإضافة إلى أهمية تكثيف العمل الإعلامي لمصلحة القضية الفلسطينية ومدينة القدس، وتسليط الضوء على الدول الأعضاء في القارة الأفريقية، ونبذ التطرف والإرهاب والمعلومات المضللة في الإعلام فضلا عن تناول قضايا تتعلق بتطوير القدرات البشرية.

وسيلتقي الرئيس رجب طيب أردوغان خلال المؤتمر رؤساء الوفود ويلقي كلمة خلال حفل عشاء سيقام في قصر مجيدية.

وفي اليوم الثاني للمؤتمر ستعقد جلسة وزارية، وسيتم تسليم رئاسة الدورة لتركيا من قبل ممثل السعودية.

وسيلقي رئيس دائرة الاتصال فخر الدين ألطون الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، كما سيلقي الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه كلمته في الجلسة الافتتاحية.

وبعد الجلسات التي ستتواصل على مدى يومين، سيتم إعلان القرارات المتخذة في مؤتمر صحفي ينظمه ألطون وطه.