أمينة أردوغان: التغلب على التغير المناخي ممكن عبر التضامن العالمي

قالت السيدة الأولى في تركيا أمينة أردوغان، إن التغلب على تغير المناخ ممكن عبر التضامن العالمي، مؤكدة أن للإعلام دور مهم ومتميز في حل المشكلات البيئية.

جاء ذلك في كلمة ألقتها عقيلة الرئيس التركي في ختام منتدى البيئة الذي نظمته وكالة الأناضول، الخميس، بمدينة إسطنبول بمشاركة محلية ودولية رفيعة، تحت عنوان "إعادة تشكيل سرد أزمات البيئة والمناخ".

وأكدت أردوغان أن "تغير المناخ يمثّل القضية والمصير المشتركين للبشرية، وقضية حساسة توثر بشكل مباشر على حياة 75 مليار نسمة على سطح البسيطة، ومعهم جميع الكائنات الحية".

وأوضحت عقيلة الرئيس التركي أن التغلب على هذا المأزق المتمثل بتغير المناخ ممكن من خلال التضامن العالمي، مشددة على أهمية دور الإعلام في حل المشكلات البيئية، ومؤكدة أن تأثير وسائل الإعلام على مشاعر العالم وأفكارهم يتزايد يوماً بعد يوم.

وأعربت عن أسفها إزاء "التغطية الإعلامية الضيقة لمشكلة يعتمد مستقبل العالم على إدراك خطورتها والعمل على معالجة أسبابها".

وأشارت إلى أنه "وفقاً لإحدى الدراسات فإن الناس يتلقون مرة واحدة فقط شهرياً خبراً عن وقائع الاحتباس الحراري، إلى جانب إفراد القنوات الإخبارية الرئيسية 142 دقيقة فقط العام الماضي لتسليط الضوء على أحوال تغير المناخ".

وفي السياق، لفتت أردوغان إلى أن تركيا أطلقت مشروع "صفر نفايات" في 2017 ضمن جهودها في مكافحة تغير المناخ، وأن هذا المشروع لاقى ترحيباً كبيراً خارج البلاد.

ونوّهت بأن تركيا فاعل عالمي في قضايا البيئة، وأنها صادقت على اتفاق باريس للمناخ، مع وضع رئيس البلاد رجب طيب أردوغان هدف "صافي صفر انبعاثات (بحلول) 2053".

وفي ختام الخطاب، أهدى رئيس مجلس إدارة وكالة الأناضول، سردار قره غوز، السيدة الأولى أمينة أردوغان، كاميرا مصنوعة بالكامل من قطع معاد تدويرها.

وفي تغريدة عبر توتير، أعربت عقيلة الرئيس التركي أمينة أردوغان عن اعتقادها بضرورة تركيز الوسائل التقليدية والحديثة في محتواها على قضايا البيئة.