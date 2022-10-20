تركيا تسعى لزيادة حصتها من سوق "المنتجات الحلال"

تجاوز حجم سوق المنتجات الحلال العالمي، الذي يضم قطاعات ضخمة، من التمويل إلى الغذاء والسياحة والمنسوجات ومستحضرات التجميل والأدوية والكيمماويات، 7 تريليونات دولار، وبحسب الجهات الفاعلة في هذا القطاع، فإنه سيصل إلى 10 تريليونات دولار في السنوات الخمس المقبلة.

تركيا ، التي أصبحت قاعدة لسوق المنتجات الحلال مع موقعها الجغرافي السياسي والمشاريع التي تنفذها، ضاعفت حصتها ثلاث مرات في هذا السوق في السنوات الخمس الماضية، لتصل إلى أكثر من 150 مليار دولار.

ويسعى اللاعبون في القطاع لزيادة هذه الحصة إلى أكثر من 400 مليار دولار، عبر تسريع عملهم من أجل القمة العالمية الثامنة للمنتجات الحلال ومعرض "الحلال" لمنظمة التعاون الإسلامي، أكبر "منظمة حلال" في العالم، في دورته التاسعة.

وقال رئيس مجلس قمة "المنتجات الحلال" العالمية ورئيس "Discover Events" يونس إتي، في بيان صحفي الأربعاء، أن سوق "الحلال" العالمي زاد حجمه أكثر من الضعف في السنوات الخمس الماضية.

وأوضح إيتي أن جائحة "كوفيد19" كان لها تأثير أيضاً على هذا النمو السريع، قائلاً: "أحد أسس المنتجات الحلال هو النظافة، خلال فترة الوباء زاد اهتمام الناس بالمنتجات الصحية، ما زاد الاهتمام بالمنتجات الحلال، لذلك تزايد نمو هذا السوق بشكل سريع".

وأكد أن سوق "الحلال" العالمي يتجه نحو 10 تريليونات دولار، قائلاً: "تشير التقديرات إلى أن التمويل الإسلامي سيصل إلى حجم 3.5 تريليون دولار، وصناعة الأغذية والمشروبات إلى 2 تريليون دولار، وصناعة السياحة إلى 400 مليار دولار، وصناعة مستحضرات التجميل إلى 200 مليار دولار، والموضة والأزياء إلى أكثر من 240 مليار دولار.

وقال إيتي: "من المتوقع أيضاً أن يشكل الاقتصاد الحلال شكل السوق العالمية في المستقبل القريب".

وأشار إلى أنهم أدركوا الإمكانات في هذا السوق منذ سنوات وبدأوا عملهم من أجل قمة ومعرض "الحلال"، مضيفاً: "من خلال عمل منظمتنا المنتظم كل عام، جعلنا بلدنا قاعدة لسوق الحلال العالمي وساهمنا في زيادة تركيا حصتها في سوق الحلال".

ولفت إيتي إلى إن حصة تركيا في سوق الحلال تتزايد كل عام، وأن حصة البلاد تجاوزت بالفعل 150 مليار دولار، مضيفاً: "ومع ذلك لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه في هذ المجال".

وتابع: "من خلال العمل النشط لوكالة اعتماد المنتجات الحلال، والتي تواصل أنشطتها في بلدنا، والفعاليات التي ننظمها، مثل معرض "الحلال"، نهدف إلى زيادة حصة تركيا في سوق الحلال إلى أكثر من 400 مليار دولار في خمس سنوات".

وسيعقد معرض المنتجات الحلال OIC Halal Expo"" بدورته التاسعة لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة المعارض باسطنبول، في الفترة ما بين 24-27 نوفمبر من هذا العام.

ويتم تنظيمه بالتنسيق ما بين معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية "SMIIC"، وبالتعاون مع مركز تطوير التجارة الإسلامية "ICDT".

ومن المتوقع أن يشارك في المعرض نحو 500 شركة من 40 دولة، كما أشار إيتي إلى أنهم يتوقعون الوصول إلى 40 ألف زائر على الأقل، كما كان في عام 2021.

وفي غضون ذلك، ستفتح القمة العالمية الثامنة للمنتجات الحلال أبوابها هذا العام، تحت شعار "من أجل تجارة مستدامة.. استكشف جميع جوانب صناعة الحلال".

وسيقدم خلالها أكثر من 50 متحدثا دوليا عروض تقديمية في 11 جلسة مختلفة للقمة، بلإضافة إلى ذلك، سيقام أولمبياد "الشيف" الدولي بمشاركة طهاة دوليين من نحو 40 دولة تحت مظلة قمة الحلال العالمية، كما ستتاح ستتاح لشركات الأزياء والإكسسوارات المحتشمة الفرصة للترويج لمنتجاتها وتقديم العروض في المنقطة المخصصة لها بالمعرض.

كما سيتم تخصيص منطقة خاصة لرودا الأعمال الشباب والشركات الناشئة، كما كان الحال في العام 2021، لتقديم مشاريعهم إلى الزوار من المستثمرين الدوليين الوافدين إلى المعرض وقمة "الحلال" العالمية.