يوسف إسلام يحيي أول حفل له في تركيا

استقبلت مدينة إسطنبول، الأربعاء، المغني البريطاني الشهير يوسف إسلام، في أول حفل موسيقي له في تركيا على هامش "مهرجان طريق بي أوغلو الثقافي".

والتقى المغني البريطاني الشهير إسلام، عشاق الفن خلال حفله الذي أقيم في قاعة ترك تيليكوم للأوبرا، الموجودة داخل مركز أتاتورك الثقافي في منطقة تقسيم السياحية الشهيرة.

وفي كلمة وجهها لمحبيه خلال الحفل الموسيقي، أعرب إسلام عن سعادته لوجوده في تركيا، واصفاً شعوره بأنه رائع.

ويوسف إسلام، مغني وكاتب أغاني بريطاني، اعتنق الإسلام عام 1977 ثم غير اسمه من "كات ستيفنز".

واشتهر إسلام على نطاق واسع في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي عبر ألبوماته التي حققت مبيعات ضخمة وصلت إلى نحو 60 مليون نسخة.

ويقام مهرجان طريق بي أوغلو الثقافي تحت إشراف وزارة الثقافة والسياحة التركية، خلال الفترة بين 1 و23 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

ومن المقرر أن تذهب عائدات هذه الحفلات الموسيقية إلى منظمة "قطار السلام" الخيرية الإسلامية، التي تهدف إلى إطعام الناس في جميع أنحاء العالم.