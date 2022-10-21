المراسل الحربي.. منتدى للصحفيين الأجانب في تركيا

تنظم وكالة الأناضول في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، "منتدى المراسل الحربي والصحافة في مناطق الأزمات" للصحفيين الأجانب في العاصمة التركية أنقرة.

ومن المقرر أن يُجري المنتدى فعالية بعنوان "ورشة الأناضول"، بإشراف أكاديمية الأخبار في الوكالة ودعم دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

ويشارك في المراسل الحربي 15 صحفيا من جورجيا وباكستان وإثيوبيا وألبانيا وأذربيجان وأوكرانيا ونيجيريا والجزائر وتشاد وكينيا وسراييفو وقيرغيزستان.

ويهدف المنتدى إلى زيادة اهتمام الإعلاميين الدوليين بتركيا، وضمان التفاعل بين المراسلين الحربيين الأجانب والأتراك.

وسيقوم المراسلون الحربيون في المنتدى بتبادل خبراتهم الميدانية والأفكار حول صعوبات المهنة، والمخاطر الميدانية، والتقنيات الجديدة والمبادئ الواجب تحديثها.

ويشتمل المنتدى دروسا متعلقة بالحرب وكتابة الخبر ونماذج من الصور والأخبار المرئية، فضلا عن مراسل الصور الحربية، والمراسل الحربي، ولغة الجسد، والتصوير الحربي ومبادىء النشر وتقديم الإسعافات الأولية والإرهاب والدفاع عن النفس.

وسيقام برنامج تخييم بولاية بولو شمال غربي تركيا، يوم 24 أكتوبر، وفي اليوم التالي سينتقل الصحفيون المشاركون إلى أنقرة لزيارة عدد من المؤسسات.

وسيزور الصحفيون مقرات دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية، ورئاسة شؤون الصناعات الدفاعية، ووكالة "تيكا"، وأكاديمية الشرطة، ووكالة الأناضول.

وقال منسق النشر بالأناضول يحيى بستان، إن الوكالة أجرت تدريبات لعدد كبير من الصحفيين الأتراك والأجانب عبر دورة المراسل الحربي منذ 10 أعوام.

وأشار بستان أن المنتدى يجمع مراسلين حربيين من أنحاء العالم في أنقرة للاستماع إلى الخبرات الميدانية وضمان تكييف التدريبات مع الظروف المتغيرة.

وتواصل أكاديمية الأخبار في الأناضول دوراتها التدريبية العملية والمنهجية حول التغييرات في وسائل الإعلام والتطورات في وسائل التواصل الاجتماعي وتمكين استخدام التكنولوجيا.

وتسعى الأناضول إلى تطوير المعرفة ومهارات التفكير التحليلي وحل المشكلات والتواصل الفعال وتقنيات كتابة الأخبار والتصوير لدى العاملين أو الراغبين في العمل بقطاع الإعلام.