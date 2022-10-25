مسرحية تركية لتسليط الضوء على القضية الفلسطينية في إسطنبول

أقيمت في مدينة إسطنبول العرض الأول لمسرحية تحمل اسم "نحن بحاجة إلى الحديث عن فلسطين"، وذلك في مسرح مركز "قادر طوباش" للثقافة والفنون.

وأوضحت الكاتبة والممثلة التركية نوردان إنجه، الثلاثاء، أن المسرحية المذكورة بنيت على أحداث فلسطين وما عاشته الناشطة الفلسطينية مريم أبو نجمة وتجاربها التي روتها لوكالة الأناضول.

وذكرت نوردان إنجه أن التدريبات على العرض بدأت في أغسطس/ آب الماضي، وأن المسرحية تلقي العديد من الرسائل للجمهور عن الواقع الفلسطيني وخاصة "ضرورة التحدث عن فلسطين".

ونوهت إنجه إلى أن الإخوة في فلسطين بحاجة إلى كثير من الدعم، ومن الضروري ذكر اسم القدس والمسجد الأقصى وفلسطين في كل مكان.

وأشارت إلى أنهم سيعرضون المسرحية التي تستمر حوالي 75 دقيقة في العديد من المدن التركية والدول الأجنبية.