مفاجآت وعروض لأول مرة في "ساها إسطنبول" للدفاع والطيران

انطلقت فعاليات معرض "ساها إكسبو 2022" للدفاع والطيران، في إسطنبول، الثلاثاء، الذي يعد الأكبر بين نظرائه في أوروبا.

ويشارك في المعرض 750 شركة محلية و250 أجنبية من 57 دولة، ويهدف المعرض لجذب 30 ألف زائر محلي وأجنبي.

وقال أمين عام "ساها إكسبو 2022" إلهامي كلش، في بيان إن المعرض "إبداعي وله دور أساسي في القطاع، ومحفل دولي يبرز فيه أبرز التقنيات التركية ذات العلامة البارزة".

وأضاف أن بين الزوار الأجانب رئيس وزراء و11 وزيرا إلى جانب رؤساء أركان الجيوش، وقادة قوات ومستشارون قادمون من 57 دولة.

من جهته، قال مراد إيكنجي، مدير عام شركة روكيتسان التركية لصناعة وتطوير الصواريخ، إنهم يهدفون هذا العام لتحقيق إجمالي أرباح بقيمة 750 ـ 800 مليون دولار، منها 300 مليون دولار من الصادرات.

بدوره، قال مدير عام شركة "STM" التركية للصناعات الدفاعية أوزغور غولاريوز، إنهم يعدّون مفاجآت على هامش المعرض، منها عرض منتجات لأول مرة.

ويستمر المعرض لغاية 28 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وسيكون مفتوحا للمواطنين في اليوم الأخير فقط، ممن تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة.