"موصياد إكسبو 2022" بإسطنبول يتناول مشكلة الأمن الغذائي

تتواصل الاستعدادات لمعرض "موصياد إكسبو 2022" التجاري بنسخته الـ 19 في إسطنبول، الذي يستقبل زواره من الثاني إلى الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.

وأعلنت جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين التركية "موصياد"، في بيان، إنها تحضر لفعاليات غير مسبوقة، في مجال الدبلوماسية التجارية في المعرض التجاري الأكثر شمولاً في تركيا والمنطقة.

ومن المقرر أن يستضيف المعرض منتدى الأعمال الدولي الذي سيعقد في إطار فعالياته، تحت شعار "الأمن الغذائي والحفاظ على الأجيال".

وفي هذا الإطار ستتم مناقشة "العناصر التي تهدد الأمن الغذائي" و"موثوقية الأغذية وتأثيراتها على البشر"، وسيتم أيضاً عقد جلسات نقاشية، حيث ستتم مناقشة "أهمية الغذاء الحلال والنظيف في الحفاظ على الأجيال"، إلى جانب طرح حلول للمشاكل المتعلقة بالأمن الغذائي.

وقال رئيس منتدى الأعمال الدولي أرول يارار، في البيان: إن "الأزمات العالمية تعرّض الأمن الغذائي للخطر"، مشيراً في هذا السياق إلى الاضطرابات العالمية في الإمداد واللوجستيات التي شهدتها فترة انتشار وباء كورونا.

وأضاف: "التطورات السياسية العالمية وعدم الاستقرار الاقتصادي والنزاعات المسلحة والمشاكل المتعلقة بالمناخ، قد عرضت الأمن الغذائي للخطر أكثر من أي وقت مضى في التاريخ".

وأشار إلى أن الأضرار الناجمة عن انقطاع سلاسل التوريد واللوجستيات فترة الوباء لم يتم تعويضها بعد، وأن الصراعات الإقليمية أدت إلى نقص الغذاء العالمي، لافتاً أن دول العالم اضطرت إلى "إعادة تشكيل استراتيجياتها لضمان الأمن الغذائي".

وكان رئيس "موصياد" محمود أصملي قال، في مؤتمر صحفي منتصف الشهر الجاري، إن نسخة هذا العام من المعرض، ستشهد عقد قمة لسفراء دول مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية "D8"، مبيناً أن هذه الخطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ "موصياد اكسبو".

وتقام فعاليات "موصياد إكسبو 2022" التجاري الـ 19 في مدينة المعارض "توياب إسطنبول".