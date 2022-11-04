الرئيس التركي: نولي أهمية لاستمرارية التعليم بشكل ناجح ومنتج للطلبة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حكومته تولي أهمية لاستمرارية التعليم بشكل ناجح وسليم ومنتج للطلبة بغض النظر عن مراحلهم الدراسية.

وأضاف أردوغان، في كلمة مصورة بعثها الجمعة إلى قمة إسطنبول للتعليم في نسختها الثانية، أن حكومته تقوم بإجراء دراسات في العديد من المجالات، من تحسين البنية التحتية التعليمية إلى تعزيز هيئة التدريس، ومن إدخال طرق تعليمية جديدة إلى تطوير قدرات الطلاب.

وأشاد بوقف المعارف التي تمثل تركيا في ست قارات، مؤكداً أن "الوقف يلعب دوراً حيوياً في هذه المرحلة من خلال التمثيل الناجح لقيم أمتنا والمبادئ العالمية خارج حدودنا".

وقال :"نحن فخورون بمؤسستنا (وقف المعارف) التي ترفع علم التعليم لبلدنا في 6 قارات وتسعى بإخلاص إلى تربية طلاب جيدين وناجحين".

وأعرب الرئيس التركي عن تمنياته بنجاح أعمال القمة، مقدراً جهود جميع المشاركين.

وصباح الجمعة، انطلقت فعاليات النسخة الثانية من "قمة إسطنبول للتعليم"، الجمعة، بإشراف وقف المعارف التابع لوزارة التربية التركية، ورعاية إعلامية من وكالة الأناضول.

وتقام القمة في "مركز باغلر باشي للمؤتمرات والثقافة"، لمدة يومين، بمشاركة وزراء تربية من 7 دول، وممثلي هيئات تعليمية متخصصة من عدة دول.

وتحمل القمة، بنسختها الثانية، شعار "مستقبل المدارس، واحتياجات التعليم ما بعد الوباء".

ومن المقرر أن تناقش قمة إسطنبول الفرص والمقاربات والتطبيقات النظرية المتعلقة بقطاع التعليم عبر وجهات نظر مستقبلية، بجانب التطورات العالمية.

وسيلقي وزراء التربية من كندا وقيرغيزستان وأوزبكستان ومالي والكاميرون وزامبيا ومالاوي، كلمات خلال الجلسات التي ستقام على هامش قمة التعليم.

وكانت النسخة الأولى من "قمة إسطنبول للتعليم"، أقيمت افتراضياً في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 تحت شعار "التوجهات الجديدة والتحوّل في التعليم".