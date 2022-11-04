انطلاق "منتدى السياسة والآفاق الجديدة" في إسطنبول

انطلقت في إسطنبول، الجمعة، فعاليات "منتدى السياسية والآفاق الجديدة في القرن الحادي والعشرين"، في نسخته الأولى، الذي ينظمه حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا.

ويهدف المنتدى، الذي يستمر ليومين، إلى البحث عن أفكار تتعلق بالسياسات الجديدة وآفاقها.



ويشارك في المنتدى خبراء وأكاديميون ودبلوماسيون من مختلف دول العالم، ويتضمن عدة جلسات بإشراف قيادات حزب العدالة والتنمية وبمشاركة وزراء.

وتناقش جلسات المنتدى، في يومه الأول: "مشاكل القرن ومستقبل السياسية، والفلسفة والأدب والنزاهة في السياسة، المؤسسات في السياسة الجديدة والمقاربات، والإعلام الجديد والسياسة في الوقت المعاصر، والزعامة السياسية المتغيرة: المشاكل المحلية والدولية".

فيما يشهد اليوم الثاني من المنتدى إلقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كلمة بعنوان "إعادة التفكير بالسياسة من أجل خير الإنسان".

وفي كلمة الافتتاح قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم نعمان قورطولموش إن "المنتدى سيعمل على تقديم أفكار جديدة تتعلق بالدبلوماسية مستقبلا".

وأضاف أن "الحزب يحترم الآراء الأخرى، ويعرف كيف يستمع لأفكار الآخرين من أجل الخروج بأفكار جديدة".

وأوضح أن الحزب يستضيف المنتدى لوضع أفكار ورؤى وتصورات وعروض جديدة تتعلق بالسياسية والآفاق الجديدة".

وعقب جلسة الافتتاح بدأت الجلسات التي يشارك فيها دبلوماسيون سابقون وأكاديميون وكتاب، ومن ضمن المواضيع التي تناقشها "حروب القوى الجديدة، الاقتصاد والطاقة والأزمات الإنسانية" و"صراع الثقافات والاستجابة السياسية لها"، كما تطرح إحدى الندوات عن "الحرب الباردة الجديدة والجيوبولتيك العالمي والمخاطر".