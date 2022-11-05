بتحكيم دولي.. مسابقة لطيور الزينة في فلسطين

نظمت الجمعية الفلسطينية للطيور في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، الجمعة، مسابقة "أجمل طيور الزينة"، بمشاركة محلية وتحكيم دولي.

وتنافس في المسابقة الحادية عشر ألف طائر من أنواع الكناري والفينغ والمعاكيف، وأقيمت في استاد "ماجد أسعد" في مدينة البيرة القريبة من رام الله.

وقال رئيس الجمعية رائد شرف، إن المسابقة "تهدف إلى تطوير الهواة الفلسطينيين في تربية طيور الزينة، المشاركة في المسابقات المحلية والعربية والدولية".

وأشار شرف إلى أن 80 مربياً شاركوا في المسابقة من مختلف مدن وبلدات الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس".

ولفت شرف إلى أن لجنة التحكيم تضم 14 حكما بينهم أجانب من تركيا، وهولندا، والبرتغال، وفرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا.

ويتم اختيار الطائر الفائز وفق مواصفات تعتمد على صوته ولونه، وشكله.