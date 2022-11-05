"قمة البوسفور" الاستثمارية بنسختها الـ13 تنطلق بإسطنبول في 10 نوفمبر

تحتضن مدينة إسطنبول، يومي 10-11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، "قمة البوسفور" الاستثمارية بنسختها الـ13، بمشاركة أكثر من 100 مشارك ومتحدث من 47 دولة، في القمة التي تنظمها "منصة التعاون الدولي" (UiP-ICP).

وقال الرئيس المؤسس للمنصة جنكيز أوزغنجيل في مؤتمر صحفي، السبت، إن القمة تشكل فرصة هامة للتعريف بالفرص الاستثمارية في تركيا وجذب المستثمرين الأجانب.

ولفت أوزغنجيل إلى أنه سيتم تتظيم 23 ندوة في إطار القمة، تشمل مواضيع مختلفة مثل الاقتصاد والثقافة والفن والتكنولوجيا والرقمنة والطاقة والزراعة والأمن الغذائي.

بدوره قال رئيس المجلس الفخري للمنصة، رونا يرجالي، إن العنوان الرئيسي للقمة هذا العام "التحول الكبير- القوى الدافعة للتغير العالمي".

وأفاد أنهم يسعون لتسليط الضوء على المواضيع التي تتصدر الأجندة العالمية خلال القمة في كل عام.

وتنظم "منصة التعاون الدولي" قمة البوسفور سنوياً، بحضور مشاركين من دول مختلفة بينهم مسؤولون ورجال أعمال وشخصيات فكرية.