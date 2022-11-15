أنطاليا تستعد لاستضافة "قمة تركيا للطاقة"

تستضيف مدينة أنطاليا "قمة تركيا للطاقة" من 21 حتى 22 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي تحت عنوان "الطاقة والجغرافيا السياسية الخاصة".

وتشهد القمة حضوراً من القطاعين العام والخاص، ومن المنتظر مشاركة وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز والمستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر.

وتناقش جلسات القمة مواضيع مثل استثمارات التنقيب عن الغاز الطبيعي وإنتاجه، والإنتاج في سوق الطاقة الكهربائية بتركيا، والتجارة والتوزيع، والوقود، وسوق الغاز المسال والطبيعي، واستثمارات الطاقة المتجددة، والسيارات الكهربائية.

كما سيتم في إطار القمة عقد جلسات حول أهمية تركيا من ناحية إمدادات الغاز الإقليمية، وأزمة الطاقة في أوروبا، وأهمية الجيل الجديد من محطات الطاقة الحرارية في أمن إمدادات الطاقة، وتخزين الهيدروجين.