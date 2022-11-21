معرض حلال إكسبو يفتتح في إسطنبول الخميس القادم

تحتضن مدينة إسطنبول معرض "حلال إكسبو" التاسع، والقمة العالمية الثامنة للحلال، للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، من 24 إلى 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وتحظى الفعالية باهتمام محلي وعالمي من قبل المهتمين بسوق المنتجات الحلال.

وفي حديثه للأناضول، قال يونس أتا، رئيس مجلس قمة الحلال العالمية، إن معرض "حلال إكسبو" يجرى بتنظيم وإشراف المركز الإسلامي لتنمية التجارة "ICDT"، ومعهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس "SMIIC"، برعاية وكالة الأناضول شريكا إعلاميا عالميا.

وأضاف أنهم تمكنوا من خلال معرض "حلال إكسبو" الذي يعقد سنوياً، من جعل تركيا قاعدة لسوق الحلال حول العالم.

وأوضح أن "حلال إكسبو" ساهم أيضاً في تعزيز حصة تركيا من سوق المنتجات الحلال.

وأكد "أتا" أنهم يهدفون لرفع حصة تركيا في سوق الحلال، إلى 400 مليار دولار خلال الأعوام الـ 5 المقبلة.