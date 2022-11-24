أطفال سوريون وأوكرانيون يوجهون من تركيا رسالة سلام للعالم

وجه أطفال سوريون وأوكرانيون من ضحايا الحرب، الخميس، من تركيا رسالة سلام باللغة التركية إلى العالم.

جاء ذلك في إطار برنامج "أطفال السلام يجتمعون من أجل السلام"، الذي ينظمه معهد يونس أمره التركي في قضاء مانافغات بولاية أنطاليا جنوبي تركيا.

وشارك في البرنامج 500 طفل من دور الأيتام بأوكرانيا، بمبادرة من أمينة أردوغان عقيلة الرئيس التركي، ونظيرتها الأوكرانية أولينا زيلينسكا، و30 طفلاً نابغة من المنطقة الآمنة في شمالي سوريا، حيث شارك الأطفال بأنشطة وفعاليات مختلفة.

وردد الأطفال أغاني وقصائد تحوي رسائل سلام وأخوة باللغة التركية، كما شاركوا في ورش للرسم الجداري، وكتابة الرسائل، وفن الرسم على الماء "إيبرو"، وتحويل مواد في إطار صفر نفايات، والطين، والعلاج الصوتي والرقصات.

وأكد رئيس المجلس المحلي لمدنية إعزاز السورية محمد حمدان، أن الأطفال السوريين والأوكرانيين الذين عانوا المصير نفسه، يريدون العيش بسلام.

وأعرب حمدان، في تصريح لوكالة الأناضول، عن شكره لتركيا وشعبها على المساهمة الكبيرة في إنشاء مستشفيات ومدارس بالمنطقة المحررة شمالي سوريا.

من جانبها، قالت الطفلة السورية ميرنا جاسم إنها تزور تركيا للمرة الأولى، وإنها أحبت أنطاليا و"سعدت كثيرا لأنني رأيت البحر الأزرق".

من جهتها، أعربت الطفلة الأوكرانية أنجيلين دينيسينكوف عن شعورها بأنها في وطنها، وقالت: "أشكر تركيا التي ساعدتنا، نحن سعداء هنا".