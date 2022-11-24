انطلاق معرض "حلال إكسبو 8" بمشاركة عربية ودولية في إسطنبول

انطلقت في إسطنبول، اليوم الخميس، فعاليات معرض "حلال إكسبو8" إضافة إلى "القمة العالمية التاسعة للحلال"، للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لاستهداف أعمال بحجم مليار يورو تقديرياً.

وينظم المعرض المركز الإسلامي لتنمية التجارة "ICDT"، ومعهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس "SMIIC"، وبدعم من الرئاسة التركية.

وتستمر فعاليات المعرض حتى 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وينتظر أن يحظى باهتمام محلي وعالمي من المهتمين بسوق الحلال، إذ تعد إسطنبول سوقا تجارية هامة وملتقى الاقتصاد ورجال الأعمال والمستثمرين.

ويتوقع أن تشارك نحو 500 شركة محلية وأجنبية من 40 دولة، ويجذب المعرض 40 ألف زائر، بينهم 10 آلاف أجنبي، بحسب منظمي المعرض هذا العام.

أزياء وأطعمة ومشاركة عربية

ومن المنتظر أن تشهد فعاليات المعرض عرض أطعمة حلال من مختلف دول العالم ومن تركيا، ومشاركة طباخين فيها لتقديم أصناف الطعام، تقدم للزائرين لتذوقها، ومواد غذائية ومنتجات متنوعة.

كما أن المعرض سيضم قسما للأزياء، وخاصة ما تهتم به النساء المحجبات، ما يجعل هذا القطاع في مقدمة وأولويات الزائرين للمعرض لعقد اتفاقيات بين رجال الأعمال والشركات.

ومن المنتظر أيضا مشاركة عربية في فعاليات معرض حلال إكسبو لهذا العام، من خلال مشاركة جمعيات وفعاليات وجاليات عربية عبر منتوجات وأعمال يدوية وتراثية تعكس الدول العربية وثقافاتها.

وتشارك البلديات والمؤسسات التركية الرسمية المختلفة في الفعاليات، للتعريف بها وبمنتجاتها التي تنال استحسان الزائرين والراغبين بمعرفة مميزات الولايات التركية، وإمكانياتها التجارية والسياحية.

تركيا قاعدة لسوق الحلال حول العالم

وقال رئيس مجلس القمة العالمية للمنتجات الحلال يونس إته، إن الفعالية "ستشهد فعالية خاصة لعقد لقاءات بين الشركات المشاركة بدعم وزارة التجارة التركية، وستتناول فرص التعاون بين الشركات بمجالات مختلفة".

وأضاف أن "المعرض يشهد سنويا مشاركة 400 شركة محلية وأجنبية، ويجذب 40 ألف زائر بينهم 10 آلاف أجنبي؛ وهذا العام قرابة 500 شركة تشارك في المعرض من 40 دولة".

وتوقع إته، وهو رئيس مجلس إدارة شركة "Discover Events"، أن يبلغ حجم الأعمال في معرض "حلال إكسبو"، مليار يورو (1.05 مليار دولار)، وأنهم تمكنوا من خلال معرض "حلال إكسبو" الذي يعقد سنوياً، من جعل تركيا قاعدة لسوق الحلال حول العالم.

وأوضح أن "حلال إكسبو" ساهم في تعزيز حصة تركيا من سوق المنتجات الحلال، وأنهم يهدفون لرفع حصة تركيا في سوق الحلال، إلى 400 مليار دولار خلال الأعوام الـ 5 المقبلة.

قمة الحلال الثامنة

وحول قمة الحلال الثامنة التي تنعقد بعنوان "من أجل استدامة تجارية استكشف تجارة الحلال بكل أبعادها"، قال إته "ستكون هناك 11 جلسة بمشاركة 50 متحدثا من مختلف دول العالم إضافة لمشاركة طباخين من أكثر من 40 دولة".

وأردف أن "ستكون هناك مسابقة دولية بمشاركة الطباخين، إضافة إلى مشاركة شركات الملابس وإكسسوارات اللباس المحافظ".

وبين أن "فعاليات المعرض ستشهد تعريفا بهذه الأزياء المناسبة للفئات المحافظة، وسيكون هناك قسم خاص للأطعمة من مختلف أطباق العالم، ستقدم للزائرين إلى المعرض".

وشدد على أن "معرض العام الحالي يشهد دعما من وزارة التجارة التركية حيث سيعقد لقاءات ثنائية مباشرة بين الشركات، وتهدف هذه اللقاءات إلى عقد اتفاقيات مشتركة بين الشركات في مجال قطاعات الغذاء والتجميل والآلات والنسيج والتقنيات والأدوية".

"سوق الحلال" اكتسب أهمية في البيئة التنافسية العالمية

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ي رسالة شارك من خلالها في انطلاق "القمة العالمية الثامنة للحلال" ومعرض "حلال إكسبو 9" اليوم الخميس، إن سوق الحلال اكتسب أهمية في البيئة التنافسية العالمية بفضل منتجاته وخدماته الصحية الموثوقة والنظيفة، ما جعله لكافة فئات المستهلكين وليس المسلمين فقط.

وأعرب عن أمله في أن تساهم القمة والمعرض في جعل تركيا دولة محورية في مجال اقتصاد منتجات الحلال، وتطوير تجارتها وإيصالها إلى أسواق جديدة.