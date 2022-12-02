تحت شعار الاتصال الاستراتيجي في عصر عدم اليقين.. بدء قمة الاتصال الدولي بإسطنبول

تحت شعار "الاتصال الاستراتيجي في عصر عدم اليقين"، انطلقت اليوم الجمعة في إسطنبول قمة الاتصال الاستراتيجي الدولي "ستارت كوم" الثانية وتمتد ليومين وتتضمن عدة ندوات، وبتنظيم رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأفاد مراسل الأناضول بمشاركة أكثر من 4 آلاف ضيف من داخل تركيا وخارجها، فضلا عن أكثر من 50 متحدثا محليا ودوليا يشاركون في فعاليات القمة.

وتقام القمة في مركز "TİM" للمؤتمرات بمنطقة "مصلاق"، ويحتضن منصات لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية ووكالة الأناضول والخطوط الجوية التركية، وشركة يوتيوب.

وألقى الرئيس رجب طيب أردوغان كلمة مصورة للمشاركين في القمة في جلسة الافتتاح.

كما تحدث رئيس دائرة الاتصال، فخر الدين ألطون قال: "أرحب بالحضور جميعا وأتمنى الخير لهذه القمة".

وتتناول القمة بنسختها الثانية التواصل الاستراتيجي في عصر عدم اليقين، ويشارك فيها خبراء وأكاديميون وقادة وممثلو القطاع العام والخاص، ومختصون في الإعلام.

ومن المواضيع المطروحة في القمة، سبل مواجهة التضليل الإعلامي الذي يواجه الإنسان العادي، ومقاربات التواصل، والرقمنة، وتبادل الخبرات في مجال الإعلام ما بين الأمس واليوم.

أما عناوين جلسات القمة فهي "اتصال استراتيجي يستند للعالم المتغير"، و"تصور العالم وفق المعطيات الجديدة، نهج تواصل أقوى نحو المواطن"، و"الجبهة السيبرانية في الحروب التقليدية"، و"الإعلام التقليدي في عصر ما بعد الحقيقة".

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