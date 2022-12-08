صحيفة ديلي صباح تنظم فعالية الإعلام والدبلوماسية في إسطنبول

تحت عنوان "الإعلام والدبلوماسية"، نظمت صحيفة ديلي صباح بالاشتراك مع A News والهيئة القنصلية في إسطنبول (ICC) مساء الأربعاء، فعالية شارك فيها دبلوماسيون ورؤساء تنفيذيون وممثلو وسائل الإعلام.

وشكلت الفعالية فرصة لتبادل الأفكار وتعزيز العلاقات القائمة بين قناصل العديد من الدول والمجتمع الإعلامي في مجموعة تركواز للإعلام وديلي صباح بخاصة.

ألقى مدير التحرير في صحيفة ديلي صباح محمد تشيليك ورئيسة الهيئة القنصلية في إسطنبول والقنصل العام الكرواتي في إسطنبول، وإيفانا زيريك، كلمات الترحيب في الفعالية التي أقيمت برعاية الخطوط الجوية التركية في مركز تركواز الإعلامي في إسطنبول.

واستمتع الحضور بالاستماع لحفلة موسيقية أدتها فرقة فالس تركيا Turkish Waltzes، بقيادة عازف الكمان الشهير جهاد أشكين وأداء المغنية يابراك سايار.

كما حضر الحفل نائب المدير العام في وزارة الخارجية جان أوغوز Can Oğuz وممثلة وزارة الخارجية في اسطنبول زينب قلعلي Zeynep Kaleli.