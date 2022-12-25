70 ألف زائر لمعرض "السبح والأحجار الطبيعية" بأضنة التركية

تجاوز عدد زوار "معرض السبح والأحجار الطبيعية" الذي انطلق، الخميس، في ولاية أضنة جنوبي تركيا، 70 ألف زائر، خلال الأيام الثلاثة الأولى، بحسب القائمين عليه.

ويشارك في المعرض، المقام برعاية ولاية أضنة، 250 مشاركاً، بينهم 25 مشارك أجنبي.

ويتيح المعرض لزواره الاطلاع على أنواع مختلفة من السبحات والحجارة الطبيعية والإكسسورات.

وقال رئيس رابطة لمصنعي السبحات في أضنة رضا تركمان أوغلو، إن المعرض يقام للمرة الأولى برعاية الولاية وبالتعاون مع بلديات وغرف مهنية.

وأكد تركمان أوغلو، في حديث لوكالة الأناضول، وجود اقبال كبير على المعرض في يومه الأخير، متوقعاً أن يصل إجمالي عدد الزوار إلى 100 ألف.

ونوه أن ولاية أضنة رائدة في قطاع السبحات، وتحظى منتجاتها باهتمام كبير في الأسواق المحلية والخارجية.