تواصل فعاليات "أيام السينما التركية" في تطوان بالمغرب

تتواصل فعاليات "أيام السينما التركية" في مدينة تطوان شمالي المغرب، بحضور مسؤولين مغاربة وأتراك، وإقبال من الجمهور المغربي.

وانطلقت الفعالية الفنية الخميس، ومن المنتظر أن تختم في وقت لاحق اليوم السبت، وذلك بتنظيم مشترك بين جمعية "أصدقاء السينما" بتطوان، ومؤسسة "مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط" (غير حكوميتين).

وقال مدير المعهد الثقافي التركي بالمغرب "يونس إمرة" أنصار فرات إن "الفن السابع يساهم في تعريف الشعبين على بعضهما".

وأضاف فرات، في تصريح لوكالة الأناضول، أنه "في إطار استمرار أيام السينما التركية، تم عرض فيلم العسل، للمخرج التركي الشهير سميح كابلان أغلو، الذي حصل على عدة جوائز عالمية".

وأعرب عن أمله أن" تكون العروض السينمائية جسور بين الشعبين والبلدين"، لافتاً إلى أن هذه الأيام تشهد إقبالاً كبيراً من الجمهور المغربي.

وشهدت فعالية أيام السينما التركية، عرض 3 أفلام، الأول افتتحت به جلسة الخميس، وهو فيلم "حدث ذات مرة في الأناضول"، للمخرج نوري بيلج جيلان، (2011)، والثاني "عسل" لمخرجه سميح كابلان أوغلو (2011) الحاصل على جائزة "الدب الذهبي" بمهرجان برلين، و"الزنزانة رقم 7" الذي حقق أكثر مشاهدات في تركيا.