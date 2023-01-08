وسط أجواء حماسية.. 120 جملاً يتنافسون بمهرجان بولاية إزمير التركية

تنافس نحو 120 جملاً، في مهرجان أقيم اليوم الأحد، بقضاء بايندر بولاية إزمير غربي تركيا.

وفيما يخص مهرجان مصارعة الجمال، قال رئيس بلدية القضاء "أوغور دمير أزن"، إنهم يسعون للمحافظة على ثقافة مصارعة الجمال من خلال مثل هذه الفعاليات.

وأشار إلى أن المهرجان يقام في أجواء جميلة، بمشاركة أصحاب جمال قادمين من ولايات مختلفة في منطقة بحر إيجة.

وأضاف: "هدفنا من المهرجان هو المحافظة على التقليد المتوارث من آبائنا وأجدادنا ونقله إلى الأجيال القادمة".

وحضر المهرجان قرابة 2000 شخص، للاستمتاع بالمشاهدة وسط أجواء حماسية.