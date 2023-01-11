أحدث منتجات الواقع الافتراضي في مهرجان التكنولوجيا 2023

احتلت التقنيات الغامرة التي تمنح المستخدم شعوراً أكبر بالانغماس في التفاصيل المادية لبيئة الألعاب والأجهزة الالكترونية الحديثة، موضوع معرض التكنولوجيا السنوي CES في لاس فيغاس هذا العام، من خلال الكثير من منتجات الواقع الافتراضي المستحدثة التي جذبت معظم الأضواء.

ويلقي هذا المقال نظرة على بعض المنتجات البارزة من إصدارات 2023 من الأدوات الذكية في المعرض الذي ينتهي يوم الأحد.

تهدف دورة هذا العام من معرض CES منح المستخدم الإحساس باللحظة وشعور الواقف تحت المطر والمحاكاة الواقعية لمن أُحيط بالنحل والكثير من الأحاسيس الأخرى، حيث تُظهر صناعة ألعاب الفيديو كيف يمكن صنع ألعاب واقعية باستخدام سترات ووسائد للرأس ومنتجات محاكاة أخرى.

سترة وقفازات لمسية

في حديثه للصحفيين قال كيوك جواك من شركة bHaptics Inc أثناء عرض سترة وقفازات شركته في معرض لاس فيغاس: "كثير من المستهلكين يمارسون الألعاب ويبحثون عن أجهزة حقيقية للشعور ببيئة الألعاب".

وتمنح السترة اللمسية الشعور بالحركة في العوالم الافتراضية بينما تضيف القفازات اللمسية المطابقة إحساساً واقعياً باللمس.

وأوضح جواك: "لا يستخدم الناس سترتنا فقط للشعور بإطلاق النار عليهم، بل يمكنهم بواسطتها أيضاً الشعور بالرياح أو المطر أو حتى النحل في الواقع الافتراضي".

ولم تكن الألعاب هي التركيز الوحيد للتقنيات المعروضة بالطبع، بل قدمت مئات الشركات الناشئة منتجات تهدف إلى تحسين الصحة والتعليم والعمل وزيادة الإنتاجية والمساعدة في إنقاذ الكوكب.

غطاء مسح الدماغ

وهو يشبه قبعة الفرز في سلسلة كتب "هاري بوتر"، إذ توضع الخوذة المسماة iSyncWave فوق رأس المستخدم وتقوم بتحليل سريع للدماغ وتقرأ نتائجه. لكن هذه الأداة ليست سحرية بل تم تطويرها بواسطة شركة iMediSync، حيث تقوم بإجراء مخطط كهربائي للدماغ وتستخدم الذكاء الصناعي للتنبؤ بالمخاطر المحتملة للمشاكل المعرفية، بما في ذلك مرض الزهايمر، في غضون 10 دقائق.

وتعتقد الشركة الكورية الجنوبية أن خوذة الرأس الخاصة بها يمكن أن تقلل بشكل كبير من التكلفة المالية والوقت اللازمين لإجراء مثل هذه الاختبارات التشخيصية.

كذلك يمكن استخدام الجهاز يوماً ما لإجراء علاجات معينة لأمراض التنكس العصبي.

جهاز لمعرفة الفاكهة الناضجة

قدمت شركة OneThird الناشئة التي تهدف إلى مكافحة هدر الطعام، جهاز الأشعة تحت الحمراء الخاص بها الذي يقوم "بمسح" الأفوكادو كمثال عن الفاكهة، لمعرفة ما إذا كانت ناضجة بشكل كافٍ وجاهزة للأكل.

وكل ما يتعين على المستخدم القيام به هو وضع حبة أفوكادو أسفل الماسح الضوئي، ثم تحدد الخوارزميات ما إذا كانت "لم تنضج بعد" أو "ناضجة" أو "مفرطة النضج"، مما يمثل استجابة مرمزة بالألوان على تطبيق جوال.

وتم الترويج للجهاز كطريقة لمنع عملاء السوبر ماركت من عصر حبات الفاكهة لتحري مدى نضجها، ما قد يجعلها تفسد بشكل أسرع.

ويستمد اسم الشركة معناه من حقيقة أن ثلث المنتجات الغذائية العالمية تذهب سدى.

شاشات لتسلية ركاب المقعد الخلفي

من ضمن شركات كثيرة بما فيها Dell و Acer عرضت شركة Razer أجهزة كمبيوتر محمولة ذات شاشات غنية وشرائح كمبيوتر قوية بهدف إغراء اللاعبين الذين يتوقون إلى السرعة والانغماس.

كما تم عرض أجهزة كمبيوتر ألعاب يعمل بأحدث الرقائق من المنافسين AMD و Nvidia.

وقال سكوت هيركلمان نائب رئيس وحدة الرسومات في شركة AMD: "تتطلب الألعاب الحديثة ذات المرئيات الواقعية بشكل متزايد مستويات جديدة من القدرة التفصيلية للرسومات".

من جانبها أعلنت Nvidia أيضاً أن خدمة GeForce Now الخاصة بها يمكن أن تُدرج في المركبات لأول مرة بفضل تحالفها مع شركات Hyundai Motor Group و BYD و Polestar.

وقالت Nvidia في بيان: "بفضل التكنولوجيا السحابية والإنترنت عبر الهاتف المحمول، يمكن لركاب السيارة التخلص من الملل من خلال القدرة على الاستمتاع بالموسيقى والأفلام وألعاب الفيديو الآن في السيارة" مشيرةً إلى أن من يجلس في مقعد السائق سيكون قادراً على اللعب أثناء الوقوف فقط.

وأضاف البيان: "تعد القدرة على بث الألعاب إلى السيارة عنصراً أساسياً في مستقبل التجارب داخل المركبات".

وفي الوقت نفسه، تضمنت عروض CES من قبل عمالقة التكنولوجيا مثل المنافسين الكوريين الجنوبيين LG و Samsung، شاشات مصممة للاعبين بميزات مثل المنحنيات الشاملة لتعزيز الشعور بالانغماس.

تواصل سهل دون برمجة

مع ازدياد تعقيد أجهزة الكمبيوتر يوماً بعد يوم، تعمل العديد من الشركات الناشئة على تسهيل التواصل مع التكنولوجيا خاصةً للأشخاص الذين لا يعرفون كيفية البرمجة.

وفي منصة شركة Tactigon الإيطالية تقف ناديا جولياني خلف روبوت صغير، وتمسك بعصي تحكم متصلتين وتصفق بيديها قائلة "صفق".

فيقوم الجهاز بتقليدها على الفور بالتصفيق، كما يمكنها أيضاً استخدامه لتعليم الروبوت حركات الرقص.

من جانبه يقول ماسيميليانو بيلينو رئيس الشركة الأم: "نحن نستخدم الآن الأوامر والإيماءات الصوتية لأننا بحاجة إلى واجهة أكثر طبيعية مع العالم الرقمي".

ويضيف: "نحن بحاجة إلى إضفاء الطابع الإنساني على التفاعل مع العالم الرقمي".

هذا وقد صُممت مجموعة برامج الشركة الإيطالية القائمة على الذكاء الصناعي بشكل خاص، للمصانع بحيث يمكن للفنيين تعليم الروبوتات أداء المهام بدلاً من الاضطرار إلى برمجتها يدوياً.

وتعِد Tactigon بمكاسب إنتاجية بنسبة 30% بفضل خوارزمياتها الجديدة.

كيس ملاكمة ذكي

يتميز منتج I-Perskin الذكي وهو كيس لاسلكي ينزلق فوق أي كيس ملاكمة، بأهداف مضيئة وأجهزة استشعار إلكترونية مرنة توجه التدريبات وتحلل قوة المستخدم ودقته.

ويساعد تطبيق الهاتف المحمول في تعيين التدريبات ومراجعة الأداء.

وتعتزم الشركة الفرنسية الناشئة التي صممت كيس الملاكمة الذكي I-Percut، بيعه في البداية إلى صالات الألعاب الرياضية.