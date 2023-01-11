مسابقة لاختيار أجمل طيور الكناري في أنطاليا التركية

لا تقتصر مسابقات الجمال على البشر فقط، إذ تجرى مسابقات للقطط والكلاب وحتى الجمال لاختيار أجملها. ولا تبدو مسابقة جمال الكناري في أنطاليا بتركيا مختلفة، حيث تنافس ما يقرب من 500 كناري في الفعالية التي استمرت يومين على لقب أجمل كناري.

وقام الحكام الأتراك والألمان بتقييم طيور الكناري من سلالات "يوركشاير" و"لانكشاير" من أجزاء مختلفة من البلاد خلال الحدث الذي أقيم في نادي "أورفة هورس" الرياضي في منطقة "دوشمة ألطي".

ونتيجةً للتقييم، تم تصنيف طيور الكناري إلى 42 فئة، وأعلن كناري "يعقوب إردام" من أنطاليا على أنه أفضل سلالة "لانكشاير"، وكناري "محمود بالجي" من إدرميت باعتباره أفضل سلالة "يوركشاير".

من جانبه، قال أحمد دونماز رئيس جمعية مربي الطيور في أنطاليا للصحفيين، إنهم استضافوا الدورة الثامنة من المسابقة التي انتهت بحفل توزيع الجوائز.

وصرح أنها كانت المسابقة الأخيرة في الموسم قائلاً: "تم اختيار طيور الكناري التي صنفت في 16 فئة في سلالة لانكشاير و26 فئة من سلالة يوركشاير. كانت مسابقة جيدة وكان الاهتمام كبيراً. نشكر جميع محبي الكناري على مساهمتهم في مسابقتنا".