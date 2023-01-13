الذكاء الصناعي يسرق بتصميماته الفريدة الأضواء في عرض أزياء هونغ كونغ

في أحدث صرعات الموضة العالمية قدم عرض أزياء أقيم في هونغ كونغ تصميمات من صنع الذكاء الصناعي، أبهرت الجمهور بجودة "غريبة".

وعرض الحدث أكثر من 80 زياً من 14 مصمماً، تم إنشاؤها جميعاً بمساعدة برنامج الذكاء الصناعي AiDA، وهو اختصار لعبارة "مساعد التصميم التفاعلي المستند إلى الذكاء الصناعي" بعد أن طُوِّر البرنامج من قبل طلاب الدكتوراه والأكاديميين في مختبر AiDLab ومقره هونغ كونغ.

وخلال العرض ارتدت عارضات الأزياء المقنعات باللون الأزرق الأحادي، أزياء تتراوح بين السترات الواقية إلى التنانير الشفافة، أمام صفوف النقاد ومصممي الأزياء.

وقالت الحاضرة سينثيا تسي إنها شعرت وكأنها تشهد مستقبل الموضة في العرض: "أعتقد أن غطاء الوجه هو بالتأكيد غريب ومثير".

ووفقاً لكالفين وونغ الرئيس التنفيذي لشركة AiDLab، فقد تم إنشاء البرنامج ليكون بمثابة "أداة داعمة" للمصممين: "برنامجنا مساعد لمصممي الأزياء لتحفيزهم على ابتكار أفكارهم والعمل معاً. حيث يمكن للمصممين والذكاء الصناعي العمل معاً للتوصل إلى المجموعة النهائية".

وأضاف وونغ إن نظام AiDA مدعوم بتقنيات الذكاء الصناعي مثل التعرف على الصور والكشف عنها وتوليدها. ويمكن للمصممين تحميل الرسومات الأولية والمواد ولوحات الألوان إلى لوحة افتراضية، وتقوم خوارزمية البرنامج بإنشاء مخططات يمكن للمصممين تعديلها وإضافة ذوقهم الخاص إليها. مؤكداً أن النظام يمكن أن ينتج عشرات من قوالب الأزياء في غضون 10 ثوانٍ، ما يوفر وقتاً ثميناً للمصممين.

واستخدم مصمم الأزياء ماونتن يام ومقره هونغ كونغ، برنامج AiDA على مدار الأشهر الستة الماضية، وقال إنه لم يوفر له الوقت فحسب بل ألهمه الكثير من الأفكار أيضاً.

وأوضح: "علاقتنا يمكن مقارنتها بعلاقة رومانسية من حيث أنني بدأت وكأنني تعرفت على البرنامج تدريجياً، ومن ثم تعرفت تدريجياً على تصاميمي الخاصة. ويقترح البرنامج وفقاً للخطوط والأساليب وقواعد البيانات الخاصة بي، شيئاً ربما لم أفكر فيه من قبل، لكنه يعتقد أنه مناسب لي. لذلك أعتقد أننا نطور علاقة طويلة الأمد".

بدورها قالت مصممة الأزياء يوليا تيليلي إنها تأمل أن تكون تصاميم الذكاء الصناعي في طليعة المجموعة، مشيرةً إلى أنها ليست نهائية مثل المجموعات المستقبلية التي ساعدت في تصميمها عندما بدأت حياتها المهنية.

وقالت تيليلي: "أعتقد أن الذكاء الصناعي مليء بالإمكانيات وهو حقاً فرصة رائعة للطلاب والأساتذة للتعاون في هذا المجال المثير للاهتمام".

وتجدر الإشارة إلى أن إطلاق برنامج AiDA أُعلن عنه رسمياً في عرض أزياء هونغ كونغ Fashion X AI، وهو متاح للمصممين في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ.