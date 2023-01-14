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احتفال كبير باليوم الدولي للطائرات الورقية فوق مضيق البوسفور بإسطنبول

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 14.01.2023 15:31
آخر تحديث في 14.01.2023 15:35
جانب من الاحتفال الأناضول جانب من الاحتفال (الأناضول)

احتفالاً باليوم الدولي للطائرة الورقية الموافق 14 يناير/كانون الثاني، حلقت 150 طائرة ورقية على شكل العلم التركي، اليوم السبت، فوق مضيق البوسفور بإسطنبول.

وتم وصل 150 طائرة ورقية ببعضها لتشكل سلسة بطول 225 مترا تطير فوق المضيق، بعد إطلاقها من ساحل أوسكودار على الجانب الآسيوي، بمبادرة من جمعية عشاق الطائرات الورقية في إسطنبول.

وفي تصريحات صحفية، قال ناجي آق أوز، رئيس الجمعية، إن الطائرات الورقية من أهم ألعاب الشارع، لافتا إلى وجود ثقافة وفن وتكنولوجيا ورياضة وحروب في تاريخ هذه اللعبة.

وأوضح أن الفعاليات الاحتفالية ستتواصل اليوم وغدا في متحف الطائرات الورقية، الذي أسسه آق أوز، وسيتم إهداء طائرات ورقية لكافة الأطفال المشاركين في الفعاليات.

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