أهم الأنشطة والفعاليات الخاصة بالأطفال في العطلة الانتصافية في إسطنبول

بدأت هذا الأسبوع عطلة الفصل الدراسي النصفية لطلاب المدارس في جميع أنحاء تركيا وتستمر لغاية 6 فبراير/شباط. ولحسن الحظ، تحفل جميع أنحاء البلاد وخاصةً إسطنبول بالعديد من الأنشطة الترفيهية والتعليمية للأطفال منها ورش العمل والعروض المسرحية وجولات المتاحف وغير ذلك الكثير.

ونظمت العديد من المتاحف والمراكز الثقافية سلسلة خاصة من الأنشطة للطلاب لإبقائهم مشغولين خلال عطلة الفصل الدراسي هذه. كما تتوفر أيضاً العديد من الخيارات عبر الإنترنت ما يجعل التعلم ممتعاً للأطفال أكثر من وسائل الراحة في منازلهم.

مركز أتاتورك الثقافي

يقع مركز أتاتورك الثقافي في قلب تقسيم، وهو مركز فني وثقافي مذهل لا يستضيف الأوبرا والموسيقى الكلاسيكية والعروض المسرحية فحسب، بل يضم أيضاً مركز فنون الأطفال الذي ينظم ورش عمل للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و 11 عاماً طوال فترة استراحة الفصل الدراسي. وتشمل مجموعة ورش العمل المتنوعة التي ستعقد في الأسابيع القليلة المقبلة فصولاً تمهيدية للآلات الموسيقية مثل البيانو والقيثارة والتشيلو وأخرى لكتابة السيناريو ونقد الأفلام والفنون والحرف اليدوية والتمثيل والرقص. وستذهب عائدات ورش العمل لدعم الحيوانات الضالة.

وفي الوقت نفسه، يستمر أيضاً معرض "السيرك الرقمي" حيث تم تصوير 30 حيواناً رقمياً من خلال الصور المجسمة في بيئتها الطبيعية بما في ذلك الديناصورات التي يعود تاريخها إلى 230 مليون سنة. وسيفتح المعرض أبوابه من الساعة 10:00 صباحاً حتى 7:00 مساءً والدخول مجانياً. وفي الوقت نفسه، يضم مركز أتاتورك الثقافي الذي تم تجديده حديثاً مسرح تركيا الأسطوري "الصنوبر الأخضر" إلى جانب استوديو تسجيل الموسيقى ومكتبة ومتجر تصميم و6 مقاهي كتب، ما يجعله يستحق الزيارة لأي شخص في أي عمر.

ويواصل المركز استضافة الأوبرا والباليه والعروض المسرحية والموسيقية. وتشمل بعض العروض كارمن ولا بوهيم وهاملت، والتي تؤديها جميعاً دار الأوبرا والباليه في إسطنبول. كما يستضيف المركز أيضاً مسرحيات معدة للأطفال مثل "وشاح الفارس الأحمر" و"الأميرة الضفدعة" إضافةً إلى مسرحية حول أسطورة تركيا أحمد جلبي الذي قيل إنه حقق أول رحلة طيران متواصلة غير مزودة بمحركات في القرن السابع عشر، من برج غلاطة وهبط في أوسكودار.

عالم الديناصورات الحية

سيقام عرض الدمى التفاعلي المثير للإعجاب من المملكة المتحدة على خشبة المسرح في قاعة "ماكسيموم يونيك هول" في منطقة مصلاق في إسطنبول بين 31 يناير/كانون الأول و 4 فبراير/شباط. وبعد حصوله على النجاح في جميع أنحاء العالم، ستكون هذه فرصة رائعة للأطفال للتعرف على الديناصور ريكس من الماضي. وسيقام العرض لمدة 50 دقيقة يومياً الساعة 13:00 ويليه لقاء لمدة 15 دقيقة مع دمى الديناصورات لتحيتها. تجدر الإشارة إلى أن مجمع "يونيك هول" يضم أيضاً حلقة للتزلج على الجليد في الهواء الطلق في فصل الشتاء، كما يضم حديقة مغامرات في الغابة مع المشي بالحبال وتسلق الأشجار العالية وأجهزة الانزلاق.

متحف بيرا متاح شخصياً وعبر الإنترنت

يستضيف متحف بيرا الأسطوري في إسطنبول في منطقة "أصمالي مسجد" في بيه أوغلو، ورش عمل عبر الإنترنت وشخصية طوال فترة استراحة الفصل الدراسي للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و 17 عاماً، بدءاً من إنشاء الديوراما إلى صنع الأقنعة وكتابة القصص للهروب من ألعاب الغرف المغلقة في المنازل. وكذلك يقدم المتحف جولات للطلاب مع المعلمين وغير ذلك الكثير. ويحتوي المتحف على العديد من ورش العمل والأنشطة بعضها شخصياً في المتحف نفسه والبعض الآخر متاح عبر الإنترنت. وكذلك يتيح المتحف كل يوم أربعاء، دخولاً مجانياً للطلاب.

جولات فنية على الإنترنت في إسطنبول الحديثة

يستضيف متحف إسطنبول الحديث في قره كوي 5 دورات تدريبية على الإنترنت في فترة العطلة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و 12 عاماً. ويشمل البرنامج جولة افتراضية في المتحف تليها دروس في الفنون التطبيقية تركز على المنظور والألوان والأشكال والخطوط والخط اليدوي. ويقوم المشاركون فيها بإنشاء أعمالهم الفنية الخاصة باستخدام مواد سهلة المصدر في المنزل. ويذكر أن المبنى المثير للإعجاب الذي صممه المهندس المعماري الشهير رينزو بيانو وصل مؤخراً إلى قائمة أفضل 52 مكاناً للزيارة في العالم نشرتها صحيفة نيويورك تايمز.

من الموناليزا إلى المجرة

يحتوي متحف إسطنبول للألعاب في غوزتيبه أيضاً على قائمة طويلة من ورش العمل الترفيهية المستمرة هذا الأسبوع من ديوراما الديناصورات والمجلات الفضائية وإعادة استخدام المواد في الأدوات وإنشاء الإطارات وطلاء الألعاب الخشبية للتعرف على الاتجاهات الفنية للتكعيبية والفن الحديث إلى جانب الكثير من العروض المسرحية. وسيكون هناك أيضاً برنامج خاص متعلق بالفضاء للأطفال حيث يشارك مهندس فضاء متخصص تفاصيل حياته كرائد فضاء.

أرض العجائب تقدم ورشات عمل مثالية للطلاب

تقع كيدزانيا KidZania أو أرض العجائب في أجيبادم في إسطنبول، وقد أنشأت عالماً مصمماً للأطفال لاكتشاف وتجربة المهن المختلفة الممكنة على هذا الكوكب. من البنوك الصغيرة إلى المتاحف الأثرية وغرف الطوارئ والمخابز ومختبرات الكيمياء والطيران ومركز الشرطة ومكتب الصحافة والمكاتب البيطرية إلى مركز الطيران وعالم رواد الفضاء وغيرها الكثير.

وفي حين أن تذكرة الدخول باهظة الثمن بعض الشيء، إلا أن استراحة الفصل الدراسي هذه هي وقت رائع للاستفادة من التجربة الفريدة حيث ستكون هناك سلسلة من الفعاليات وورش العمل الإضافية المقدمة مثل السحوبات على الهدايا وورش عمل الطبخ والترميز والإيقاع والبستنة على سبيل المثال لا الحصر.