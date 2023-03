فيلم أمريكي يحصل على 7 جوائز في أوسكار 2023

شهدت النسخة الخامسة والتسعين من جوائز الأوسكار، حصول الفيلم الأمريكي "كل شيء في كل مكان في وقت واحد" على 7 جوائز من أصل 11 ترشح لها على رأسها جائزة أفضل فيلم، حيث كان صاحب أكبر عدد ترشيحات خلال حفل جوائز هذا العام.

ونظمت الأكاديمية الأميركية لعلوم وفنون الصورة على مسرح دولبي بلوس انجلوس في كاليفورنيا، فجر الاثنين، حفل توزيع جوائز الأوسكار، للاحتفاء بأفضل الأعمال السينمائية التي أنتجت خلال العام الماضي.

ويندرج فيلم ""Everything Everywhere All at Once - كل شيء في كل مكان في وقت واحد " تحت فئة أفلام الخيال العلمي الكوميدية، ويدور مهاجرة من أصل صيني في منتصف العمر تتورط في مغامرة مجنونة، حيث تنخرط في صراع مع مصلحة الضرائب الأمريكية.

وحصد فيلم "كل شيء في كل مكان في وقت واحد" أيضا على جوائز الأوسكار لأفضل سيناريو أصلي، وأفضل مخرج التي ذهبت لدانيال كوان ودانيال شاينرت، وجائزة أفضل مونتاج، وأفضل ممثل مساعد جوناثان كي كوان، وأفضل ممثلة مساعدة جيمي لي كورتيس.

وفازت نجمة الفيلم الماليزية ميشيل يو بجائزة أوسكار أفضل ممثلة، بعد منافسة مع النجمات كيت بلانشيت عن فيلم "تار"، وآنا دي أرماس عن فيلم "شقراء"، وأندريا ريسبورو عن "To Leslie - إلى ليزلي"، وميشيل ويليامز عن "The Fabelmans" وهو فيلم دراما أمريكي من إخراج ستيفن سبيلبرغ.

وبحصول يو على تلك الجائزة، تصبح أول آسيوية تحصل على جائزة أوسكار أفضل ممثلة في التاريخ.

وأهدت يو المعروفة بأنها إحدى أشهر ممثلات الحركة، جائزتها إلى والدتها وجميع أمهات العالم، واصفة إياهن بأنهن "الأبطال الخارقات".

وفي مفاجأة مثّلت عودة للحياة واتفق حولها العديد من محبي السينما، فاز الممثل الكندي براندون فريزر بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "الحوت - The whale"، بعد توقفه لسنوات عن التمثيل.

وكان فريزر قد عانى من زيادة كبيرة في الوزن وابتعد عن البطولة وعن التمثيل بشكل عام لسنوات، ثم أعاده مخرج فيلم الحوت إلى الشاشة، ليحصل بفضله على أول جائزة أوسكار في حياته.

وحصد أيضا فيلم الحوت على جائزة "أفضل مكياج".

وتعد النسخة الخامسة والتسعين من حفل جوائز الأوسكار نقطة تحول في تاريخ السينما الهندية، بحصول أغنية "Naatu Naatu" على أوسكار أفضل أغنية لفيلم، وهي أول أغنية هندية في تاريخ سينما بوليوود تحصل على هذه الجائزة.

و اقتنص فيلم "All Quiet on the Western Front - كل شئ هادئ في الجبهة الغربية" الألماني 4 جوائز أوسكار من أصل 9 ترشيحات، وهي أفضل فيلم روائي أجنبي، وأفضل تصوير سينمائي، وأفضل تصميم إنتاج، وأفضل موسيقى تصويرية.

و تدور أحداث الفيلم خلال الحرب العالمية الأولى، حول الآثار المدمرة للحروب على البشر.

وفاز فيلم "Women Talking - حديث النساء" وهو قصة عن النساء اللائي تعرضن للإساءة في مستعمرة دينية معزولة، بجائزة أوسكار لأفضل سيناريو مقتبس.

وفاز "بينوكيو من غييرمو ديل تورو" بالتمثال الذهبي لأفضل فيلم رسوم متحركة طويل، كما حصل فيلم "نافالني" الذي تدور أحداثه حول زعيم المعارضة الروسي أليكسي نافالني والأحداث المتعلقة بتسممه، على جائزة أوسكار لأفضل فيلم وثائقي طويل.

وحاز فيلم "Avatar: The Way of Water - أفاتار2 " على جائزة الأوسكار لأفضل مؤثرات بصرية، وفاز فيلم "Top Gun: Maverick" على أوسكار أفضل موسيقى تصويرية.

وعلى هذا النحو، فاز فيلم "واكاندا فورايفر - Wakanda Forever" بالتمثال الذهبي لأفضل تصميم أزياء.