عالم الأزياء يتحد من أجل دعم الأطفال المتضررين جراء الزلازل بتركيا

تهدف مبادرة "عالم الأزياء يتحد من أجل تركيا" التي تم تنفيذها بالتعاون مع الفرع التركي لمجلة الأزياء الشهيرة فوغو، ومنظمة اليونيسيف فرع تركيا، إلى دعوة قطاع صناعة الأزياء للتضامن من أجل الوصول إلى الأطفال المتأثرين بالزلازل المدمرة التي هزت جنوب وجنوب شرق البلاد الشهر الماضي.

ووجه الفرع التركي لمجلة الأزياء الشهيرة فوغو، الذي يعمل في إطار مجموعة تركواز ميديا إلى جانب فرع اليونيسف التركي، الدعوة لقطاع صناعة الأزياء المحلية والعالمية لتوحيد قواها تماشياً مع حملة "عالم الأزياء يتحد من أجل تركيا" لجذب المزيد من الانتباه إلى عواقب الزلازل على الأطفال، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تساعد هؤلاء الأطفال على التغلب على الكارثة.

وتدعو الحملة متابعيها للتبرع لليونيسف في تركيا، حيث راح المصورون وعارضو الأزياء المشهورون وفنانو الماكياج ومشاهير العالم يشاركون صورهم مرتدين قمصان تحمل اسم الحملة "عالم الأزياء يتحد من أجل تركيا"، وذلك على حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي اعتباراً من 6 مارس/آذار.

ومن المنتظر خلال شهر مارس/آذار، أن ينضم جميع العاملين في صناعة الأزياء إلى الدعوة العالمية من أجل الأطفال المحتاجين، عبر مشاركة صور هذه الحملة مع رابط التبرع.

وستباع جميع قطع الأزياء الفريدة من مجموعات الربيع/الصيف، والمصممة من قبل عدد كبير من أهم الماركات المحلية والعالمية والتي تم تخصيصها لهذا المشروع، بالمزاد العلني في مخزن آرطام أنتيك في منطقة بشكتاش في إسطنبول.

ومن المقرر أن تُحَوَّل جميع عائدات المزاد الذي بدأ الساعة 5:00 مساءً بالتوقيت المحلي في 13 مارس/آذار 2023 وسينتهي الساعة 8:00 مساءً في 15 مارس/آذار 2023، إلى صندوق "عالم الأزياء يتحد من أجل تركيا" الذي ترعاه اللجنة الوطنية التركية لليونيسف.