بمشاركة عربية واسعة.. فعاليات قمة "TED بالعربي" تنطلق في الدوحة

انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة اليوم، فعاليات قمة "TED بالعربي"، بمشاركة عربية واسعة.

وتنظم القمة تحت شعار "أثر الفراشة" على مدى يومين في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، بتنظيم من مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وقد بلغ عدد المسجلين للحضور نحو 5 آلاف شخص، وفق مراسل الأناضول.

وإلى جانب المحاضرات الرئيسة التي سيلقيها 17 متحدثا عن قصصهم وأفكارهم، سيتسنى للجمهور أيضا التفاعل والتعلم والتواصل مع المشاركين الآخرين، عبر مجموعة متنوعة من المحادثات التفاعلية وورش عمل لتبادل الأفكار وتطويرها.

ومبادرة "TED بالعربي" انطلقت في يوليو/تموز 2020، بين "TED" ومؤسسة قطر، لتوفير مساحة للمفكرين والباحثين والفنانين وصناع التغيير من الناطقين باللغة العربية، بغية مشاركة أفكارهم.

وبموجب هذه الشراكة، ستخصص "تيد" منصة رقمية تحتوي على مكتبة غنية بموضوعات تهم الناطقين بالعربية، كما ستضم المكتبة محتوى مؤتمر تيد الأصلي والمترجم ومقالات المدونة، إضافة إلى فيديوهات ودروس، وغيرها من المحتويات ذات الصلة.

و"TED" اختصار لكلمات: technology, entertainment and design / تكنولوجيا ترفيه تصميم، وهي سلسلة من المؤتمرات العالمية تهدف لتعريف العالم بالأفكار الجديدة والمتميزة ونشرها، وترعاها مؤسسة "سابلنج" الأميركية (غير ربحية) شعارها "أفكار تستحق الانتشار".