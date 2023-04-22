تركيا تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي العام القادم

تستضيف تركيا عام المؤتمر السادس عشر لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي العام القادم.

أعلن ذلك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال مرئي، الخميس، خلال منتدى الاقتصادات الكبرى بشأن الطاقة والمناخ، وذلك بدعوة من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأعرب أردوغان عن شكره لبايدن لتصميمه على إبقاء هذه القضية المهمة على جدول الأعمال، ولدعوته إلى المنتدى، وكذلك دعمهم تركيا في كفاحها ضد الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد في فبراير/ شباط الماضي.

وأشار إلى أن كارثة الفيضانات التي حدثت في المنطقة نفسها بعد الزلزال تركت البلاد تواجه مرة أخرى الآثار المدمرة لتغير المناخ، مؤكدا أن تركيا طبقت نموذج درع المخاطر الوطني لجعل البلاد أكثر قدرة على الصمود في مواجهة جميع الكوارث.

وقال: "تركيا تستضيف عام 2024 المؤتمر السادس عشر لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، وبهذا الشكل ستتولى الرئاسة الدورية للاتفاقية لمدة عامين".