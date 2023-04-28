سيارة "توغ" نجمة مهرجان تكنوفيست لتكنولوجيا الطيران والفضاء

حظيت سيارة "توغ" التركية، باهتمام الشباب وفضولهم في مهرجان تكنوفيست لتكنولوجيا الطيران والفضاء المقام في مدينة إسطنبول،

وعلى مدار الساعة تقف طوابير طويلة أمام جناح تجريب السيارة في مهرجان تكنوفيست السابع بمطار أتاتورك الدولي، لاستكشاف ميزاتها وقضاء جولة داخلها والتعرف عليها.

وعلم مراسل الأناضول من مسؤولي الشركة، أن الزائرين بداية يدخلون غرفة يستمعون فيها لموجز عن السيارة ويشاهدون فلما عن أبرز ميزاتها من قبل خبراء الشركة.

وبعد تلقي الزائرين للمعلومات من الخبراء، ينتقلون إلى السيارة واستكشافها من الخارج والداخل، حيث تحظى شاشاتها الواسعة في الداخل باهتمام الزائرين.

وانطلقت الخميس بمدينة إسطنبول، فعاليات النسخة السابعة لمهرجان تكنوفيست TEKNOFEST الذي يعد الأكبر عالميا في مجال تكنولوجيا الطيران والفضاء.

وفي 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، احتفلت تركيا بإنتاج أول سيارة محلية إيذانا ببدء التصنيع التسلسلي لسيارتها الكهربائية "توغ".

ورصدت عدسة الأناضول في جولة لها داخل المعرض جناح سيارة "توغ"، حيث يعتبر الجناح من أكثر النقاط زيارة داخل المهرجان وفعالياته.

الطالبة نازلينز قورماز متحدثثة للأناضول عن تجربتها داخل السيارة قالت: "تجربتي كانت مميزة جدا، الشاشة في الأمام كانت كبيرة لفتت انتباهي، تفاعلت بشكل كبير مما شاهدت وكان مؤثرا بشكل كبير".

أما الطالب محمد عاكف قهرمان، فقال من جهته: "التجربة كانت جميلة، وسيارة توغ واسعة ومريحة، كان شعورا مميزا لا يمكن وصفه".

وأضاف: "كان لدي فضول لمشاهدتها واستطعت رؤيتها خلال المهرجان، وفعاليات المهرجان جميلة جدا بما تتضمنه من طائرات ومنتجات محلية تدفعنا للشعور بالفخر".

كما تحدث الطالب أحمد إبراهيم قهرمان قائلا: "التجربة كانت مميزة والسيارة واسعة وكل شيء كان جميلا، لفت نظري شاشتها وعجلاتها وتصميمها، والإكسسوارات فيها".

وأردف: "كل شيء موجود في السيارة، واستخدامها مريح وواسع، انا سعيد جدا ونخطط لشراء واحدة منها".

الطالب سيد أحمد بولوت تحدث للأناضول قائلا: "جئنا إلى المعرض وكنت متشوق لرؤية سيارة توغ، انتظر في الطابور دوري، وكانت تجربة جيدة، السيارة أعجبتني، داخلها مميز أعجبنا كل شيء وتصميمها جميل جدا".

من ناحيته قال الطالب أشرف: "وقفت في الطابور خلال زيارتي للمهرجان، جربت السيارة وهي جيدة وبالنسبة لسعرها مناسبة جدا، داخلها جميل مريح وشاشتها مميزة ونأمل أن تستمر النجاحات".

وتتواصل فعاليات المعرض بشكل مستمر في يومها الثاني في مطار أتاتورك الدولي بإسطنبول، وخاصة أن الطقس وحالة الجو أفضل من اليوم الأول الماطر، حيث يشهد المهرجان زيارة عشرات الآلاف من المواطنين أغلبهم طلاب وشبان.

وتتنوع العروض في المهرجان، حيث أجرى خفر السواحل التركي عرض إنقاذ، فيما أجرت مقاتلات تركية عروض جوية نالت اهتمام الحاضرين وسحرتهم، ومن المنتظر أن تتواصل الفعاليات حتى نهاية المهرجان الاثنين المقبل.

ويهدف المهرجان إلى زيادة الاهتمام بالتكنولوجيا في المجتمع التركي وزيادة الوعي حول تحول تركيا إلى مجتمع منتج ومطور للتكنولوجيا.

وتقام مسابقات التكنولوجيا في مختلف التخصصات والفئات لمئات الآلاف من الشباب الطامحين لتحقيق أحلامهم في عالم التكنولوجيا.

وتقام 41 مسابقة رئيسية في 102 فئة مختلفة في النسخة الحالية للمهرجان، بمشاركة أكثر من مليون متسابق ضمن 332 ألف فريق.

ورصد المهرجان جوائز بأكثر من 13 مليون ليرة تركية للفائزين (670 ألف دولار)، ودعم لشراء معدات بقيمة 30 مليون ليرة تركية (أكثر من 1.5 مليون دولار).

كما ينظم فريقا "النجوم التركية" و"سولو تورك" عروضا جوية، بجانب عروض طيران للطائرة "حُر قوش" والمروحيتين "غوك باي" و"أتاك"، والمسيرات "آق سنقر" و"بيرقدار تي بي 2" و"بيرقدار أقينجي" و"العنقاء".

ويعتبر "تكنوفيست" وسيلة مهمة في تركيا لاكتشاف مواهب الشباب المشاركين لعرض ابتكاراتهم التكنولوجية مثل الصواريخ والروبوتات، بدعم من مؤسسات حكومية.