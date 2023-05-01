بأكثر من 2.5 مليون زائر.. مهرجان "تكنوفيست" يدخل التاريخ كأكبر حدث في العالم

أعلن رئيس مجلس إدارة مهرجان "تكنوفيست" لتكنولوجيا الطيران والفضاء، سلجوق بيرقدار، أن نسخة العام الحالي من المهرجان "دخلت التاريخ كأكبر حدث في العالم" مع استضافته أكثر من 2.5 مليون زائر.

واختتمت، الاثنين، فعاليات النسخة السابعة لمهرجان تكنوفيست (TEKNOFEST) الذي أقيم على أرض مطار أتاتورك بإسطنبول.

وفي حفل الختام تقلد الفائزون في المسابقات التكنولوجية في إطار المهرجان جوائزهم.

كما حصلت الفرق التي قدمت عروضاً جوية خلال المهرجان، ومن بينها "فرسان الإمارات للاستعراضات الجوية" من الإمارات العربية المتحدة، وفريق القوات الجوية المغربية، على دروع تكريم.

وقال بيرقدار، في كلمة ألقاها خلال الحفل، إن "تكنوفيست" بات مهرجانا يبعث الأمل بمستقبل تركيا من خلال تسجيله أرقاما قياسية خلال مسيرته.

وأشار أن أول رقم قياسي في نسخة هذا العام تحقق من خلال عدد المتقدمين من الشباب للمشاركة في المهرجان والذين تجاوز عددهم المليون.

وأضاف: "حققنا رقماً قياسياً عالمياً آخر، حيث دخل 'تكنوفيست 2023' التاريخ كأكبر حدث في العالم مع استضافته أكثر من 2.5 مليون زائر".

ازدحام شديد بوسائل النقل

في سياق متصل، شهدت وسائل النقل العامة في إسطنبول، ازدحاماً شديداً بسبب الإقبال الكبير من المواطنين على زيارة مهرجان "تكنوفيست" لتكنولوجيا الطيران والفضاء.

وامتلأت خطوط مترو الأنفاق والمتروباص، الأحد، بالركاب المتجهين إلى مطار أتاتورك الذي يحتضن النسخة السابعة لمهرجان "تكنوفيست" بإسطنبول، بحسب وكالة الأناضول.

وحصل الازدحام الأكبر على خط مترو الأنفاق الواصل بين منطقة "يني قابي" ومطار أتاتورك بشكل خاص، حيث اضطر الناس للانتظار فترات طويلة، وخاصة يومي السبت والأحد (العطلة الأسبوعية).

والخميس، انطلقت فعاليات المهرجان الذي يعد الأكبر عالمياً في مجال تكنولوجيا الطيران والفضاء، ويشرف على تنظيمه "وقف فريق التكنولوجيا التركي"، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا.

وتضمنت فعاليات المهرجان مسابقات وعروضاً جوية وحفلات فنية وجلسات حوارية وفعاليات في مجال التكنولوجيا.