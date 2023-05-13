باريس تحتفي بقصائد المتصوف يونس أمره

نظمت في العاصمة الفرنسية باريس فعالية شعرية سلطت الضوء على الشاعر والمتصوف التركي الكبير يونس إمره.

وتضمنت الفعالية التي نظمها فرع معهد يونس أمره الثقافي التركي السبت إلقاء أبيات من قصائد "يونس أمره" باللغتين التركية والفرنسية.

وعرضت الفعالية كتابًا يحتوي على أبرز قصائد "يونس أمره" من تأليف البروفيسور أردوغان بوز، ونسخته المترجمة إلى الفرنسية.

وأشرف بوز ومترجم الكتاب إلى الفرنسية الشاعر كلير لاجوس، على التعريف بمحتوى الكتاب لشخصيات المشاركة في الفعالية.

كما تخللت الفعالية ترديد أناشيد دينية من قصائد الشاعر التركي، فضلًا عن معرض يتضمن صورًا من مناطق في تركيا.

تستمر أعمال المعرض لغاية 31 مايو/أيار الجاري.

يونس أمره، قاضٍ وشاعر ومتصوّف، خلّف أثرا كبيرا في الأدب التركي، وتوفي نحو 1321 ميلادي.