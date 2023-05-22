تركيا ضيفة الشرف في معرض أبو ظبي الدولي للكتاب الذي انطلق اليوم

انطلق اليوم معرض أبو ظبي الدولي للكتاب الـ32 وهو "الأضخم في تاريخه"، فيما تحل تركيا ضيفة الشرف.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، افتتاح الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، معرض أبوظبي الدولي للكتاب تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس البلاد.

وزار الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان "عدداً من الأجنحة ودور النشر المحلية والعربية والعالمية المشاركة في المعرض".

كما زار "جناح جمهورية تركيا التي تحلُّ ضيفة الشرف على نسخة هذا العام، تقديراً لجهودها في تعزيز الحركة الأدبية والفنية، ودورها الرائد في صناعة النشر"، وفق وكالة الأنباء الإماراتية.

ويستقبل المعرض، الذي تستمر فعالياته على مدى7 أيام، زوّاره في ستة مواقع ثقافية مختلفة بمشاركة سفينة "لوجوس هوب"، أكبر معرض كتاب عائم في العالم، الراسية حالياً في ميناء زايد تزامناً مع فعاليات المعرض.

ويحتفي المعرض هذا العام بمفهوم "الاستدامة فكرة محورية"، تماشياً مع إعلان دولة الإمارات عام 2023 عاماً للاستدامة، بحسب الوكالة.

وسيشهد المعرض مبادرات وفعاليات وندوات متنوِّعة فضلا عن تنظيم جلسات حوارية ومناقشات حول التغير المناخي وتعزيز الأمن الغذائي.

إضافة إلى ذلك، يحتفي المعرض بإنجازات الفيلسوف العربي ابن خلدون، مؤسِّس علم الاجتماع، بصفته "الشخصية المحورية" لهذه الدورة.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية، "تُعدُّ هذه الدورة الأضخم في تاريخ معرض أبوظبي الدولي للكتاب من حيث المساحة التي يشغلها، وعدد المواقع الثقافية التي تستضيف جدولاً حافلاً بالفعاليات الثقافية والأدبية والمعرفية والفنية تتخطى في مجملها ألفي فعالية".

وتشهد الدورة الحالية مشاركة أكبر عدد من العارضين والناشرين، يتعدّى عددهم الإجمالي 1300 من أكثر من 85 دولة، يوفِّرون لزوّار المعرض ما يربو على 500 ألف عنوان في مختلف المجالات المعرفية.

ومعرض أبوظبي الدولي للكتاب، وفق وكالة الأنباء الإماراتية، من "أهم وأبرز الفعاليات الأدبية والفكرية الرائدة في العالم العربي".

ويوفِّر المعرض "منصة متميزة للحوار الفكري العالمي من خلال تنظيم جلسات حوارية وندوات فكرية يُشارك فيها نخبة من الأدباء والمفكرين والكُتّاب والفنانين وصنّاع المحتوى من الدول العربية وباقي أنحاء العالم".