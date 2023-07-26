"ميلوكس أوي" التركية تعرض صفائح للمدرعات بمعرض "IDEF 2023" بإسطنبول

تعرض شركة "ميلوكس أوي" التركية صفائح فولاذية لصناعة العربات المدرعة خلال المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "IDEF 2023" في إسطنبول.

ولقيت الصفائح الفولاذية تركية الصنع اهتماماً كبيراً من الشركات الدفاعية المحلية والأجنبية العالمية المشاركة بالمعرض الذي انطلقت أعماله الثلاثاء.

وقال ياووز يلدان، مدير عام "ميلوكس أوي" التابعة لمجموعة "أوياك"، إن مصنع الشركة يقع في ولاية مانيسا غربي تركيا.

وأشار يلدان إلى وجود اهتمام واسع في المعرض بالصفائح الفولاذية التي تنتجها الشركة وتتمتع بقيمة مضافة عالية جداً، نظراً لإنتاجها بإمكانات محلية.

وأكد أن بلاده أصبحت تنتج الصفائح الفولاذية للمدرعات دون الاعتماد على الخارج بفضل الاستثمار الاستراتيجي الذي قامت به مجموعة "أوياك".

ولفت إلى أن المنتجات في هذا المجال كانت تستورد من الخارج بالكامل لغاية عام 2019، أمّا اليوم، فإن تركيا أصبحت تنتجها بإمكانات محلية.

والثلاثاء، انطلقت في إسطنبول أعمال الدورة الـ16 للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية(IDEF)، وتستمر لغاية 28 من يوليو/ تموز الجاري.

ويهدف المعرض، المقام برعاية رئاسة الجمهورية التركية، إلى فتح آفاق التعاون بين مختلف الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الدفاعية.