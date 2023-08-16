تدشين معرض إكسبو الأول للسياحة العلاجية في إسطنبول

افتتح اليوم في اسطنبول معرض إكسبو الأول للسياحة العلاجية بتنظيم جمعية "التعاون المشترك للبلدان التركية والعربية" (TÜRAP)، ودعم من وزارة التجارة..

وحضر حفل الافتتاح رئيس مجلس إدارة جمعية "التعاون المشترك للبلدان التركية والعربية" صبوحي عطار عددا من الشخصيات التركية والعربية ورئيس اللجنة الصحة والبيئة في البرلمان الأردني فراس أحمد محمد جودة والسفير الإماراتي في أنقرة سعيد ثاني الظاهري ومساعد وزير الصحة المصري أحمد حسين السبكي وعدد من الشخصيات التركية والعربية.

وفي كلمة له، دعا عطار إلى ضرورة تعزيز سبل التعاون بين تركيا والدول العربية، وأن قطاع الصحة يلعب دورا هاما في تعزيز العلاقات بين الطرفين.

وأشاد بتطور قطاع الصحة في تركيا مضيفا: "عام 2021 زار تركيا 770 ألفا و730 سائحا بغرض الاستفادة من الخدمات الطبية وفي عام 2022 بلغ عدد الوافدين إلى تركيا للغرض نفسه، مليونا و258 ألفا و382".

من جانبه، أشار نائب وزير الصحة المصري أحمد حسين السبكي، إلى عمق العلاقات التاريخية بين تركيا والبلدان العربية.

وأكد أن مثل هذه الفعاليات واللقاءات تساهم في تعزيز سبل التعاون بين الجانبين.

وتابع قائلا: "تركيا تحتل موقعا مهما بالنسبة للسياحة والسياحة الطبية، وهي مثال يحتذى به بالنسبة لنا ولجميع دول الشرق الأوسط في هذين المجالين".