إقبال كبير على معرض للعملات والأوسمة القديمة في أنقرة

يستقطب معرض العملات والأوسمة في أنقرة عشاق التاريخ الراغبين في الاطلاع على معروضات من العهدين العثماني والجمهوري في تركيا.

ويحمل المعرض، المقام في مكتبة الأمة بالمجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة في إطار فعاليات مئوية تأسيس الجمهورية، عنوان "القوة والذاكرة، فن القوة".

ويتضمن المعرض أوسمة ونقوداً معدنية قديمة وعملات تذكارية وميداليات ووثائق من العهدين العثماني والجمهوري.

كما تضم المعروضات نماذج من العملات المسكوكة في مملكة ليديا التي ازدهرت غربي منطقة الأناضول وتعد مهد العملات المعدنية الأولى في العالم.

وقال المسؤول في المديرية العامة لمؤسسة سك العملات بوزارة الخزانة والمالية يشار تشوكور، إن المعرض يشهد إقبالاً كبيراً.

وذكر تشوكور أنه كان من المقرر إقامة المعرض لمدة شهر لكن تم تمديده بسبب الإقبال الكبير.

وأوضح أن أبواب المعرض مفتوحة منذ نحو 8 أشهر، ويتيح لزواره الاطلاع على تاريخ النقود الممتد لألفين و700 عام.