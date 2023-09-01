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انطلاق أعمال قمة الجراحة الروبوتية في اسطنبول

وكالة الأناضول للأنباء
اسطنبول
نشر في 01.09.2023 16:31
انطلقت في إسطنبول قمة الجراحة الروبوتية الأناضول انطلقت في إسطنبول قمة الجراحة الروبوتية (الأناضول)

انطلقت في إسطنبول اليوم أعمال قمة الجراحة الروبوتية بمشاركة نخبة من خبراء الجراحة الروبوتية وأصحاب الاختصاص في العالم.

والقمة نظمت بالتعاون بين جامعتي كوتش وآجيبادم في بيشكطاش.

رئيس قسم الجراحة العامة في كلية الطب بجامعة آجيبادم، الدكتور يوسف قدسي، أعرب عن رغبتهم في إقامة مركز تعليمي في مجال الجراحة الروبوتية من خلال القمة التي تجمع الخبراء في المجال والراغبين في التعلم.

وأعرب قدسي عن أمله في أن تصبح تركيا مركزا للجراحة الروبوتية شرقي أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.

وأثنى قدسي على إمكانية تركيا تحقيق نجاح كبير في مجال الجراحة الروبوتية

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