انطلاق أعمال قمة الجراحة الروبوتية في اسطنبول

انطلقت في إسطنبول اليوم أعمال قمة الجراحة الروبوتية بمشاركة نخبة من خبراء الجراحة الروبوتية وأصحاب الاختصاص في العالم.

والقمة نظمت بالتعاون بين جامعتي كوتش وآجيبادم في بيشكطاش.

رئيس قسم الجراحة العامة في كلية الطب بجامعة آجيبادم، الدكتور يوسف قدسي، أعرب عن رغبتهم في إقامة مركز تعليمي في مجال الجراحة الروبوتية من خلال القمة التي تجمع الخبراء في المجال والراغبين في التعلم.

وأعرب قدسي عن أمله في أن تصبح تركيا مركزا للجراحة الروبوتية شرقي أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.

وأثنى قدسي على إمكانية تركيا تحقيق نجاح كبير في مجال الجراحة الروبوتية