عرض طائرة مسيرة للشحن طورها طلاب أتراك في مهرجان "تكنوفيست"

شهد مهرجان تكنوفيست، عرض الطائرة من دون طيار المستخدمة في عمليات شحن البضائع والتي طورها طلاب جامعة إسطنبول التقنية وفازت بالمركز الأول بمسابقة الطائرات بدون طيار المبتكرة من قِبل الطلاب التي أقيمت في الولايات المتحدة يونيو الماضي.

وتستمر فعاليات مهرجان تكنوفيست في العاصمة أنقرة بشراكة إعلامية من وكالة الأناضول للمرة الثامنة على التوالي.

ويتم عرض مشاريع مبتكرة من طلاب المدارس والجامعات المختلفة ضمن فعاليات المهرجان.

وفي تصريح للأناضول، قال محمد عارف شيمشك، قائد الفريق الميكانيكي وطالب السنة الثالثة في قسم الهندسة الميكانيكية بجامعة إسطنبول التقنية، إنهم قرروا تطوير طائرة بدون طيار دقيقة وفعالة للشحن.

وأكد شيمشك أن الدرون المبتكر الذي فاز بالمرتبة الأولى في المسابقة التي أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية، تمتاز بدقتها وأدائها العالي.

ويستمر مهرجان تكنوفيست حتى مساء اليوم الأحد في مطار أتيمسعود بالعاصمة أنقرة.

ويعتبر "تكنوفيست" وسيلة مهمة في تركيا لاكتشاف مواهب الشباب المشاركين لعرض ابتكاراتهم التكنولوجية، مثل الصواريخ والروبوتات، بدعم من مؤسسات حكومية.